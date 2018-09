DJ John Holmes vai passar música no Portugal Pop

A música não podia faltar no evento Portugal Pop. Nos intervalos das conversas e duelos criativos entre celebridades que vão discutir o que é a Cultura Pop no nosso País, momentos musicais vão animar a Praça Central do Colombo, enquanto a artista plástica Rueffa faz a sua pintura ao vivo.

O convidado é John Holmes, um animador das noites e as festas de Lisboa. John Holmes explora diversos géneros da música de dança do Funk à House onde o Disco é o centro das atenções numa combinação propositadamente "old school": inesperada, inspirada e dinâmica, misturada com perspicácia e elegância tal como as suas camisas impecavelmente engomadas.

Explore um pouco da sua sonoridade aqui e venha ver e ouvir este domingo, a partir das 15h30. Junte-se a esta festa!