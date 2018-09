Portugal Pop: o programa da festa

José Cid, Margarida Rebelo PInto, Miguel Somsen, Pipoca Mais Doce, Rita Ferro Rodriques e Rui Maria Pego e vão discutir a cultura pop no domingo dia 23, no Centro Colombo. Um evento organizado em parceria com a VISÃO.

Para encerrar a 8ª edição da iniciativa “A Arte Chegou ao Colombo”, a VISÃO preparou uma tarde divertida de conversas sobre o mundo da Cultura Pop em Portugal, com duelos criativos de celebridades que não vão deixar ninguém indiferente. Estas conversas terão convidados de áreas e experiências distintas.

O "Portugal Pop" conta ainda com live painting da artista plástica Rueffa, embaixadora desta edição da Arte Chegou ao Colombo, que fará um live painting acompanhada de DJ.

Junte-se a esta festa na Praça Central, a partir das 15h00. A entrada é livre.

PROGRAMA

15h30: Abertura do evento – Host Ana Rita Clara

15h40: Conversa com Rueffa

15h55: Abertura da live painting com Rueffa

16h00: 1º duelo improvável – Pim, Pam, Pop: O que Mexe com as Pessoas?

José Cid (cantor) e Margarida Rebelo Pinto (escritora) Moderação: Ana Rita Clara

16h40: Live painting Rueffa

17h00: 2º duelo improvável – Digipop: nos Tempos da Popularidade Instantânea

Pipoca (Bloguer) e Miguel Somsen (Facebooker) Moderação: Mafalda Anjos/VISÃO

17h40: Live painting Rueffa

18h00: 3º duelo improvável – Causa Pop: Mudar Mentalidades Através da Comunicação

Rita Ferro Rodrigues (comunicadora e fundadora da Capazes) e Rui Maria Pego (apresentador e global shaper no World Economic Forum) Moderação: Mafalda Anjos/VISÃO

18h40: Fim do live painting com Rueffa (5 min de conversa com Host)

18h45: Encerramento do evento - Host e Mafalda Anjos

Saiba mais sobre a exposição de Roy Lichenstein na Arte Chegou ao Colombo aqui.