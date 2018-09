Duelos de celebridades, conversas e provocações no Portugal Pop

O que é a Cultura Pop em 2018? O que mudou com os tempos digitais? O que mexe com as pessoas? Qual o lugar para as artes?

Para encerrar a 8ª edição da iniciativa “A Arte Chegou ao Colombo”, a VISÃO preparou uma tarde divertida de conversas sobre o mundo da Cultura Pop em Portugal, com duelos criativos de celebridades que não vão deixar ninguém indiferente. Estas conversas terão convidados de áreas e experiências distintas.

"Pim, Pam, Pop: O que Mexe com as Pessoas?" é o nome do primeiro duelo improvável que junta o cantor José Cid e a escritora Margarida Rebelo Pinto, moderado por Ana Rita Clara, apresentadora do evento.

A bloguer Pipoca Mais Doce e o facebooker Miguel Somsen vão discutir o tema "Digipop: nos Tempos da Popularidade Instantânea", com moderação de Mafalda Anjos, diretora da VISÃO.

No terceiro painel, a discussão vai centrar-se nas "Causas Pop: como usar a popularidade para mudar mentalidades?" Rita Ferro Rodrigues, comunicadora e fundadora da Capazes e Rui Maria Pego, apresentador e global shaper no World Economic Forum, estarão à conversa.

O "Portugal Pop" conta ainda com live painting da artista plástica Rueffa, embaixadora desta edição da Arte Chegou ao Colombo, que fará um live painting acompanhada de DJ.

Junte-se a esta festa na Praça Central, a partir das 15h00. A entrada é livre.