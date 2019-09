Um convite irrecusável

O Verão ainda aqui anda e o rooftop mais estrelado de Lisboa está repleto de novidades. Os fins de tarde com DJ, os cocktails do The G Bar e os novos pratos criados pelos chefs convidam para uma visita ao Gourmet Experience

Não há, em Lisboa, um espaço igual ao Gourmet Experience, no piso 7 do El Corte Inglés. Ali, onde a inspiração de quatro chefs de renome internacional se junta com a esplanada com vista sobre a cidade, as noites animadas com DJ e um loja gourmet com uma seleção imperdível de produtos, reúnem-se as condições ideais para desfrutar de almoços de negócios, encontros de amigos ou jantares em família. Para mais, as iguarias preparadas por chef Kiko (O Poke), José Avillez (Tasca Chic e Jacaré), Henrique Sá Pessoa (Balcão) e Roberto Ruiz (Barra Cascabel) – que juntos somam 5 estrelas Michelin e um Grand Prix de L'Art de la Cuisine – convidam a uma viagem por um mundo de sabores exóticos.

O que há de novo?

Os espaços do El Corte Inglés estão em constante mudança e adaptação a novos conceitos, no sentido de melhorar a oferta de serviços. O Gourmet Experience não é exceção. E se ainda não é hora de anunciar a abertura de um novo espaço de restauração em preparação – a seu tempo! –, os chefs residentes do piso 7 prepararam muitas novidades para a próxima estação.

No Poke, a viagem passa pelo Havai, com um novo prato de Frango à Havaiana (feito à base de peito de frango, puré de brócolos, ananás e farofa), um Poke vegetariano (de Tofu com Brócolos) e um Arroz Negro com Camarão Tigre e Mexilhão. Na Tasca Chic, José Avillez leva-nos por sabores brasileiros e italianos com a nova Moqueca de Corvina e Camarão com Arroz Branco e com o Tagliatelle com Ragu e Sálvia. No Jacaré, o chef com duas estrelas Michelin criou também o Risotto de Cogumelos Portobello com aroma de Trufa e Manjericão. No espaço Imanol, por sua vez, podemos provar dois novos pratos: o Arroz Negro com Camarão y Ali Oli e o Salmorejo Cordobés.

O rooftop, o bar e a animação

Claro que um espaço como o Gourmet Experience oferece muito mais que a experiência gastronómica. Com o calor a estender-se até ao início do Outono, a esplanada está apta a receber as habituais noites animadas com DJ, regadas com originais cocktails de gin criados no The G Bar da Gin Lovers. À saída, porque a experiência se pode prolongar em casa, porque não levar uns petiscos do Club del Gourmet? São mais de 4 mil iguarias de Portugal e do Mundo, tesouros raros como trufas, caviar, queijos, vinhos, champanhes, conservas, chocolates artesanais e charutos manufaturados.

Mais informações AQUI.