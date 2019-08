Venha conhecer Portugal com os Circuitos de Ciência Viva

Explorar, perguntar, saber mais. É com este espírito que nascem os Circuitos a partir da rede nacional de Centros Ciência Viva.

Os Circuitos Ciência Viva desafiam-no a descobrir os 18 circuitos de Norte a Sul de Portugal, bem como a ilha dos Açores, para explorar em família ou com amigos.

São 21 Centros Ciência Viva, 18 Circuitos e 54 percursos, com diferentes níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil). Mais de 200 etapas para explorar que poderá adquirir online, nas bilheteiras dos Centros Ciência Viva, nas Lojas e Bilheteira da FNAC, bem como nas Lojas INATEL do Rossio em Lisboa e de Sta. Catarina no Porto.

Um cartão, um guia, uma app. Saiba mais em circuitoscienciaviva.pt