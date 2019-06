Poupar na conta da luz (com estilo)

A LG acaba de lançar os novos combinados com tecnologia Centum System. Além do design atraente e das inovações tecnológicas de armazenamento que mantêm os alimentos frescos durante mais tempo, a grande mais-valia destes frigoríficos premium é a grande eficiência energética aliada a 20 anos de garantia.

Os portugueses pagaram no segundo semestre de 2018, de acordo com Eurostat, a eletricidade mais cara da União Europeia (UE), calculada em paridade com o poder de compra e a terceira (atrás da Dinamarca e da Alemanha), em valor real expresso em euros. O frigorífico, hoje indispensável em qualquer habitação, não será o aparelho mais determinante nos consumos energéticos, mas é “mais um” a juntar ao pacote global. Poupar energia é, assim, imperioso não apenas tendo em vista a fatura a pagar todos meses, como também a sustentabilidade ambiental.

Foi a pensar na questão energética e na durabilidade do aparelho que a LG Electronics (LG) produziu três inovadores combinados com tecnologia Centum System. Líder de mercado em eficiência energética, a LG oferece também uma garantia de 20 anos.

Os benefícios para o consumidor oferecidos pelos novos combinados da LG são conseguidos através da integração de várias e inovadoras tecnologias, a começar pelo Compressor Linear Inverter, determinante para o desempenho cinco estrelas do novo modelo, que opera com mais 32% de eficiência do que um compressor convencional da LG.

Outros recursos inteligentes combinam-se para reduzir de forma significativa o consumo energético, alcançando uma importante classificação energética de A+++ - 40%. Significa isto que o aparelho consome 40% menos eletricidade que outros modelos que cumprem as especificações para uma classificação energética de A+++ (escala A+++ a D).

Os combinados Centum System apresentam-se com uma garantia de 20 anos. Os testes desenvolvidos pela VDE (associação científica e técnica alemã) comprovaram não apenas o menor desgaste como uma diminuição do ruído do aparelho em 25%.

Em relação à conservação dos alimentos, a LG incorporou duas novas tecnologias, o LINEARCooling e o DoorCooling+, que operam em conjunto para criar as condições ideais ao armazenamento de alimentos, de forma a mantê-los frescos durante mais tempo.

O LINEARCooling garante uma temperatura constante com um controlo preciso e automático que mantém flutuações de ± 0,5˚C. Ao mesmo tempo, o DoorCooling fornece ar frio na parte superior do equipamento para gerar uma temperatura constante mais rápida. No que respeita à humidade, o FRESHBalancer fornece o nível perfeito para frutas ou legumes, enquanto o FRESHConverter apresenta três diferentes níveis de temperatura para armazenar a carne, o peixe ou os vegetais.

“Acreditamos que o lançamento do novo Combinado Centum System consolidará ainda mais a nossa posição no mercado global de frigoríficos premium”, afirmou recentemente Song Dae-hyun, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, acrescentando que a empresa respondeu à procura do consumidor, trabalhando incansavelmente para desenvolver um “combinado altamente eficiente em termos energéticos, mas também extremamente eficaz na manutenção por mais tempo dos alimentos frescos”.