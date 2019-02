Tempo é felicidade

A pressa constante, o quotidiano acelerado e a falta de tempo para a família afecta-nos a todos. Para alterar este ciclo, todas as ajudas são bem-vindas. Sobretudo a ajuda de electrodomésticos inteligentes como a Samsung QuickDrive.

Conciliar a vida profissional com a vida familiar é cada vez mais difícil. O sucesso profissional implica passar muitas horas no escritório, chegar tarde a casa e não ter tempo para nada… E depois ainda é preciso ir ao supermercado, pôr a máquina a lavar, levar os miúdos à natação, ajudar nos trabalhos de casa, preparar refeições, estender a roupa...

O ritmo acelerado deixa-nos pouco tempo para estar em família. Mas se nem sempre é possível trabalhar menos, uma boa solução seria reduzir o tempo em tarefas domésticas. Foi a pensar nesta necessidade que a Samsung criou a QuickDrive, uma máquina de lavar a roupa que reduz em até 50% o tempo de lavagem e em até 20% o consumo de energia sem comprometer a eficiência de limpeza.

Como? A QuickDrive faz uma lavagem completa em metade do tempo da maioria das máquinas. Graças a um sistema inovador – o Q-Drum – constituído pelo tambor principal e pela placa posterior que rodam de forma independente, assegurando que as peças de roupa se movimentam de forma dinâmica, e são lavadas em menos tempo e sem desgastar os tecidos.

Muito eficaz nas nódoas, a QuickDrive possui também a tecnologia Ecobubble que transforma o detergente em banhos de espuma activa, intensificando o poder da lavagem, mesmo em água fria. Depois, graças à porta Add Wash, pode colocar em pausa o tambor e acrescentar peças esquecidas depois de a lavagem já ter começado…

Mas não é tudo. Esta máquina inteligente tem dispensador de detergente e o Ciclo Automático que utiliza quatro tipos de sensores que, ao identificarem o peso da carga e o nível de sujidade, optimizam a quantidade de água, detergente e o tempo de enxaguamento. Uma eficiência energética que contribui para as suas economias e para um planeta mais sustentável.

E, se depois disto, continua a pensar que lavar roupa é uma dor de cabeça, é porque ainda não conhece a Samsung SmartThings. Ao fazer download desta app vai encontrar o Q-Rator, uma espécie de assistente pessoal de lavandaria que sugere o ciclo óptimo de lavagem para cada carga de roupa. Recorrendo à Inteligência Artificial e à Internet das Coisas, pode escolher o tipo de tecido, a cor e o nível de sujidade, e até programar a hora de fim do ciclo de lavagem à distância. No final, resta-lhe pouco mais para fazer do que aproveitar ao máximo o tempo extra que ganhou.

