Conferências do Estoril: "Não interessa apenas sermos grandes académicos, é importante saber-se distinguir o que é bom e mau"

A décima edição das Conferências do Estoril começou esta segunda-feira com a Cimeira da Juventude, que abriu com um debate sobre a forma como a educação pode mudar o mundo.

Para responder a esta questão, Ahmad Nawaz, Ativista para a Educação e a Paz no Paquistão, a surfista profissional Teresa Bonvalot e Pedro Espírito Santo, Representante da União Europeia na Y20 - que falou a partir de Tóquio - debateram vários assuntos que preocupam, no geral, as novas gerações, explicando, a partir das suas experiências pessoais, a importância da educação de cada jovem na participação política, igualdade social e sustentabilidade ambiental.

A iniciar o debate, Manuel Felgueiras, Embaixador da Nova School of Business and Economics e presidente da Associação de Estudantes da Nova SBE, falou ao público, referindo que "educação não é apenas ter um diploma e frequentar a escola", mas muito mais do que isso. "Não interessa apenas sermos grandes académicos, é importante saber-se distinguir o bom e o mau, o que vai ser benéfico ou não para a população em geral", defendeu.

E ainda criticou os resultados das Europeias deste domingo. "Infelizmente, ontem vimos que, apesar de os rankings dizerem que determinados países têm níveis de educação mais elevados, esses países acabaram por ter taxas de abstenção elevadíssimas e acabam por eleger líderes duvidosos ou proteger algumas ditaduras", acrescenta. O que tem falhado, diz ainda o estudante, é pensar também com o coração e não apenas com a cabeça, já que, na opinião do jovem "a educação é a ferramenta que nos dá a capacidade de aprender e ensinar a cabeça e o coração".

À VISÃO, Manuel Felgueiras respondeu a duas questões essenciais na sequência do primeiro debate do dia: afinal, de que forma pode a educação mudar o mundo? E relativamente aos jovens, o que precisam de ter ou ser hoje para serem adultos de sucesso no futuro? Veja o vídeo:

