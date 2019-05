VISÃO lança passatempo exclusivo para assinantes! Quer ganhar um bilhete VIP para as Conferências do Estoril 2019?

Se é assinante da VISÃO temos um desafio exclusivo para si. Envie-nos um e-mail para passatempos@trustinnews.pt com as 2 razões para querer ir à Conferência.

As 6 participações mais originais ganham um bilhete VIP para os 3 dias da conferência.

Saiba mais sobre as conferências em https://2019.estorilconferences.org/pt-pt/

Participe até ao dia 25 de maio!

Se ainda não é assinante da VISÃO pode fazê-lo através do número 21 870 50 50 ou em loja.trustinnews.pt

Como participar neste passatempo?

1. Podem concorrer a este passatempo todos os assinantes da VISÃO

2. As 2 razões devem ser enviadas por e-mail para passatempos@trustinnews.pt

3. As razões vencedoras serão escolhidas mediante um júri de 3 pessoas da VISÃO, que vão escolher as 6 razões mais originais

4. Ser assinante da VISÃO também é um requisito para poder participar no passatempo

5. O passatempo decorre entre as 14h do dia 20 de maio e as 23h59 do dia 25 de maio (hora de Portugal Continental)

6. O vencedor ganha 1 bilhete VIP para os 3 dias das Conferências do Estoril, que decorrem entre 27 a 29 de maio de 2019

7. Para efeitos de envio de convite o concorrente tem de enviar Nome, Email e Telefone. O convite será enviado pelas Conferências do Estoril. O participante ao enviar estes dados e ao participar, autoriza a utilização dos dados por parte das duas entidades, no âmbito do passatempo.