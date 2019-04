Como foram as Conferências do Estoril em 2017

Foi na quinta edição das Conferências do Estoril que foi escolhido um desafio global único: as migrações. A partir de uma temática e de um enquadramento científico, foi construído um programa e convidados oradores com experiência e conhecimento relevantes acerca do tema. O objetivo foi afastar as Conferências do Estoril dos perigos de uma generalização não só programática, como de interesse público.

Presentes estiveram nomes sonantes: Anja Ringreen Lovén (ativista), Antonio Di Pietro (político e procurador), Baltasar Garzón (juiz), Edward Snowden (ativista), Fareeda Khalaf (ativista), Madeleine Albright (64ª Secretária de Estado dos EUA), Nigel Farage (ex-líder do UKIP), Sérgio Moro (juiz federal), e William Lacy Swing (Diretor Geral da Organização Internacional para as Migrações) foram alguns dos nomes presentes. E a estes juntaram-se ainda cinco prémios Nobel numa única edição das Conferências do Estoril (Bernard Kouchner, Jody Williams, José Ramos-Horta, Joseph Stiglitz, Rajendra Pachauri).

As surpresas não se ficaram por aqui. O Papa Francisco enviou uma mensagem dirigida a todo o público e, pela primeira vez, esteve presente numa edição das Conferências do Estoril o Presidente da República Portuguesa (Marcelo Rebelo de Sousa).

Veja o video do último dia desta quinta edição.

Conferências do Estoril 2019

Depois de se ter já discutido a relação entre o global e o local ao longo das primeiras quatro edições e as migrações em 2017, este ano, o tema em debate este ano - de 27 a 29 de maio - será a justiça. “Repensar o conceito de justiça implica adaptar categorias morais tradicionais a um mundo cada vez mais alargado, plural, complexo e rico. Implica focarmo-nos nos direitos inalienáveis e em deveres vinculativos, não só entre indivíduos como também entre Estados”, pode ler-se na apresentação do programa.

Conheça aqui todos os oradores já divulgados das Conferências do Estoril 2019

Os bilhetes oscilam entre os 10 euros e os 100 euros e já estão disponíveis para compra online.