VISÃO volta a ganhar o prémio de melhor newsmagazine

A VISÃO foi eleita a melhor newsmagazine portuguesa na 17ª edição dos Prémios Meios & Publicidade, cujos galardões foram entregues na quinta-feira, 3 de outubro, numa gala no Altice Arena, em Lisboa. Entre os premiados esteve também a revista Caras, do mesmo grupo da VISÃO, Trust in News, como melhor revista de sociedade.

Este foi o segundo ano consecutivo em que a VISÃO ganhou o prémio da Meios & Publicidade para melhor revista de informação geral, batendo a sua concorrente Sábado.

Nestes prémios estavam nomeados 106 projetos, empresas e personalidades em 30 categorias. Segundo a Meios & Publicidade, a escolha dos vencedores resultou de uma média ponderada dos votos dos assinantes da edição em papel da revista, de um conjunto de profissionais e dos subscritores da newsletter daquele título.

Paulo Jorge Figueiredo

MEDIA

Newsmagazine: VISÃO

Título de Informação Económica: Jornal de Negócios

Título Generalista: Observador

Canal de Informação: SIC Notícias

Título de Sociedade: Caras

Título de Automóveis: Turbo

Título Desportivo: A Bola

Título de Televisão: TV Guia

Título Feminino: Máxima

Título Masculino: GQ

Título de Lazer & Lifestyle: Time Out

Rádio: Comercial

Canal Infantil: Disney Channel

Canal de Entretenimento: Fox

Canal de Desporto: Eleven Sports

Plataforma de Streaming/OTT: Netflix

Produtora de Televisão: Plural Entertainment

Canal Generalista: SIC

Lançamento do Ano: Rádio Observador

MARKETING E PUBLICIDADE

Empresa de Publicidade Out-of-Home: JCDecaux

Agência de Design: Solid Dogma

Agência de Comunicação: Hill+Knowlton Strategies

Agência de Eventos e Activação: Desafio Global

Produtora de Publicidade: Garage

Agência de Meios: Wavemaker

Agência Criativa: Partners

Marca do ano: Lidl

Personalidade de Marketing: Manuela Botelho (APAN)

Personalidade Publicidade: Tomás Froes (Partners)

Personalidade de Media: Francisco Pedro Balsemão (Impresa)