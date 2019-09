No Júnior Fest vai falar-se de mindfulness na educação dos filhos

Quando nos questionamos sobre a forma como educamos os nossos filhos, surgem-nos muitas dúvidas. «Comporto-me de forma a que o meu filho entenda que tenho confiança nele?» ou «Sou bom a exprimir-me, fazendo com que os outros percebam quem sou?» são dois bons exemplos.

Mikaela Övén, autora do livro Educar com Mindfulness na Adolescência, vai estar presente no Júnior Fest para tentar eslarecer estas e outras dúvidas numa sessão dirigida aos pais. A partir das 10h30, no Auditório do Pavilhão do Conhecimento, vamos ouvir falar sobre integridade, auto-estima, diálogo com os filhos, resolução de conflitos, liderança dos pais e a importância do «não», entre outros temas.

O Júnior Fest realiza-se no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, das 10h às 20h, no próximo sábado, 14.

A reserva para as atividades é feita no dia do evento, junto da entrada da atividade pretendida e consoante a capacidade máxima de cada espaço.

A ENTRADA NO EVENTO REQUER:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

