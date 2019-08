JÚNIOR Fest: Vem aí um festival para os mais novos

Anote já na sua agenda: no dia 14 de setembro é dia de levar os miúdos até ao Pavilhão do Conhecimento, no Parque das nações, para um dia diferente. A segunda edição do JÚNIOR FEST está a chegar, e vai ser mesmo muito divertido. Uma organização da VISÃO Júnior, com as revistas Caras e Activa.

O programa está pensado para agradar aos miúdos pequenos de todas as idades e diferentes gostos: teremos jogos, música, desporto, espetáculos de teatro e de humor, ateliers, workshops, laboratórios, experiências científicas, conversas e muito mais.

Uma zona especialmente dedicada a atividades mais radicais vai fazer as delícias dos mais aventureiros, com skate, futebol, jogos com trampolins, jogos de água e bolas de sabão gigantes.

Num festival de uma revista não poderá faltar atividades sobre escrita. Uma delas é o ateliê de jornalismo da VISÃO Júnior, onde vamos mostrar como fazemos a nossa revista. E, no Pavilhão, também será possível encontrar ao vivo alguns dos jogos mais populares das páginas da Júnior.

Neste festival, não vão faltar caras conhecidas e especialistas de áreas muito diferentes. A atriz e nutricionista Sandra Santos vai ensinar como comer de forma mais saudável; Ângelo Rodrigues falará da sua experiência em ações de solidariedade e o ator Francisco Garcia vem contar-nos histórias.

Também será possível cozinhar com os chefs Joana Biscaia e João Pedro Pedrosa; fazer experiências científicas com a Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico e participar em vários ateliês, como expressão plástica, técnicas artísticas, literatura, fotografia e música eletrónica.

Ah! E como sabemos que o ambiente é um assunto que interessa muito, teremos uma palestra sobre como proteger o Planeta.

E HÁ MUITO MAIS...

Há muitas supresas ainda na calha. O programa inclui concertos e humor, além de teatro, com um espetáculo de marionetas.

O Júnior Fest terá lugar no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, das 10h às 20h. Traga os seus miúdos e venha divertir-se em família.