Revista Especial comemorativa da reconquista do Benfica com poster oficial e imagens exclusivas

Veja a festa por dentro, perceba como Bruno Lage foi o mestre da reviravolta, recorde, um a um, todos os jogos e jogadores que garantiram ao Benfica a reconquista do título de campeão nacional de futebol.

Na única revista autorizada a usar os símbolos oficiais do clube e as imagens criadas para a celebração do campeonato 37, pode ainda encontrar um texto exclusivo de Luís Filipe Vieira sobre a importância desta vitória para o clube, recordar as equipas vencedoras dos anteriores 36 títulos e perceber como o Caixa Futebol Campus, no Seixal, se tornou no maior viveiro de campeões – tanto em Portugal como nas principais ligas europeias.

Esta revista de 84 páginas está nas bancas ao preço de 3,20 euros – com a oferta do superposter oficial do SL Benfica, com as fotografias de Bruno Lage e de todos os jogadores que pertencem ou pertenceram, na última época, ao plantel principal do clube.

Conheça os conteúdos desta edição especial: