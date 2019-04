Música e muita solidariedade no concerto a favor de Moçambique

O Presidente da República marcou presença no Capitólio, no concerto "Mão Dada a Moçambique", organizado pela cantora moçambicana Selma Uamusse, que juntou uma centena de artistas nacionais e internacionais para ajudar as vítimas do Idai. O ambiente foi de entreajuda, e as doações angariadas neste concerto resultaram num valor total de cerca de 311 mil euros.

A Trust in News juntou-se à iniciativa, com uma equipa de 16 jovens voluntários, que estiveram a vender a edição especial solidária da VISÃO com as restantes 13 marcas do grupo editorial – VISÃO, Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, PRIMA, Telenovelas, TV Mais, VISÃO Júnior, VISÃO História e VISÃO Saúde. Todas as receitas angariadas com a venda desta revista, nas bancas, serão entregues à missão da Cruz Vermelha Portuguesa em Moçambique.

Junte-se a nós e apoie também: a revista custa 2,5 euros e está à venda até dia 20 de abril.