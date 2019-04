A vida e obra de Leonardo da Vinci na nova VISÃO Biografia

Há vidas que merecem ser lembradas com detalhe. Pela imensidão e inspiração de histórias que trazem consigo, pelo marco que representaram para a História. Foi por isso que a VISÃO decidiu somar mais um novo produto à sua família de publicações: a VISÃO Biografia.

Esta revista trianual vai dar a conhecer a fundo a vida e obra de grandes figuras portuguesas ou internacionais. Uma coleção de revistas especiais, feitas com base nas melhores fontes, especialistas e historiadores, com uma cuidada seleção de imagens a ilustrar grandes nomes, um por revista. Publicações premium para colecionar, criadas a pensar em leitores exigentes e diferenciados, como são os nossos.

E quem melhor, para começar uma coleção deste tipo, do que o grandioso Leonardo da Vinci, na data em que se celebram os 500 anos da sua morte? Poucas pessoas são tão intemporalmente fascinantes como o génio Leonardo, o maior polímata da História, pela diversidade e profundidade de saberes que acumulou ao longo dos seus 67 anos.

Foi pintor, cientista, engenheiro, inventor, matemático, anatomista, botânico, escultor, arquiteto, escritor e músico. E a tudo se dedicava com afinco total, quase obsessivo. Ainda hoje impressiona conseguir a mesma pessoa desenhar obras como a misteriosa e perfeita Mona Lisa, ao mesmo tempo que dissecava cadáveres e percebia a complexidade do corpo humano e inventava máquinas voadoras nunca antes imaginadas.

Nesta edição, além do perfil minucioso e surpreendente, assinado por Filipe Fialho, passamos em revista o Renascimento, os artistas contemporâneos, os mecenas e patronos, os discípulos, os seus sítios e toda a sua obra em três portefólios para degustar. Com opinião de Bill Gates, Carlos Fiolhais, António Vaz Carneiro e Fernando Pereira sobre as suas múltiplas facetas. A revista tem lombada colada, 132 páginas de papel melhorado e custa €4,90. Descubra-a nas bancas e ou assine para recebê-la em casa.