VISÃO e grupo TIN lançam edição especial cujas receitas revertem a 100% para Moçambique

Ajudar está no nosso ADN. Desde a sua fundação, em janeiro de 2018, que a Trust in News se apresentou como uma empresa solidária e responsável. Perante a imensidão da catástrofe num país irmão, sentimos que temos a obrigação de contribuir com o que sabemos fazer melhor: revistas. As marcas da Trust in News – VISÃO, Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, PRIMA, Telenovelas, TV Mais, VISÃO Júnior, VISÃO História e VISÃO Saúde – juntaram-se para lançar esta edição especial, com uma tiragem de 50 mil exemplares, cujas receitas reverterão 100% para ajudar Moçambique. Todas as receitas que a Trust in News fizer com esta edição solidária serão entregues à Cruz Vermelha Portuguesa, uma instituição com provas dadas e critérios de transparência, para financiar o Plano de Ação de Emergência para Moçambique.

Em 36 horas, uma equipa da Trust in News de cerca de 80 pessoas – entre jornalistas, produção, marketing e equipas comerciais – juntou esforços para desenhar, escrever, fechar e imprimir uma revista que traça o retrato da tragédia em Moçambique e dos desafios que se avizinham na reconstrução.

Esta edição só foi possível graças à generosidade de 35 empresas e entidades, que se uniram a este projeto e contribuíram para pagar os custos de produção da revista, minimizados pelo apoio da Lisgráfica e da Vasp. Algumas prepararam mesmo publicidade específica para esta edição. A todas, o nosso especial agradecimento.

O seu contributo é, também ele, precioso. Esta é a maior tragédia natural da história de Moçambique e todos os apoios são poucos. Vamos, todos juntos, apoiar. Com Moçambique no Coração.