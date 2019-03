Há uma VISÃO em braille para integrar e informar

Está de volta a VISÃO Braille, um projeto de responsabilidade social que visa dar acesso à informação para os invisuais. Com uma tiragem de 1 100 exemplares, a VISÃO Braille será publicada mensalmente e distribuída gratuitamente, em várias instituições e bibliotecas nacionais. Apesar de todas as inovações tecnológicas, que facilitaram o acesso dos invisuais à informação, o papel ainda é querido e procurado e, por isso, a VISÃO reúne, em 80 páginas em braille, cerca de oito artigos da VISÃO, numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia do Porto.

A edição é impressa no CPAC – Centro Professor Albuquerque e Castro, uma gráfica especializada na produção de materiais em braille. O projeto VISÃO Braille é, por agora, patrocinado por 13 empresas nacionais: Fundação Altice; Everis; Grupo José de Mello Saúde/ Cuf Hospitais; Delta; L’Oréal; Fundação Oriente; Everis; Grupo Bergé; Davi; Procter & Gamble; Caixa Geral de Depósitos; El Corte Inglés e Fundação Ageas, com o papel de cada edição a ser oferecido por The Navigator Company.

Todos os eventuais lucros da VISÃO Braille serão integralmente oferecidos pela Trust in News, empresa detentora da revista, a projetos de apoio a invisuais.