Mérito de cinco mulheres inspiradoras reconhecido em tarde de prémios

Os Prémios ACTIVA Mulheres Inspiradoras 2018 reconheceram o trabalho de cinco portuguesas que se destacaram em áreas como a Ciência, Desporto ou Artes

“Inspirador: Que é capaz de inspirar, estimular, entusiasmar, influenciar.” Estava aí mesmo a missão: encontrar cinco mulheres inspiradoras, que se destacaram no nosso país em áreas tão díspares como os Negócios e o Desporto. Um número que se conta pelos dedos de uma só mão e, por isso mesmo, uma tarefa não se avizinhava fácil para os elementos do júri do Prémio ACTIVA Mulheres Inspiradoras 2018: Conceição Zagalo, empreendedora social, Maria de Belém, curadora da Fundação Millenium, Luís Marques Mendes, advogado, Mafalda Anjos, publisher da Trust in News e diretora da Visão, Natalina de Almeida, diretora da ACTIVA, e Cíntia Sakallarides, editora executiva da ACTIVA. Mas depois da discussão, a escolha foi unânime: a cantora Carminho (Artes), a patologista Fátima Carneiro (Ciência), a gestora Rita Nabeiro (Negócios), a cofundadora da AMUCIP Noel Gouveia (Solidariedade) e a judoca Telma Monteiro (Desporto) foram as vencedoras.

A entrega dos prémios teve como cenário o Hotel Palácio do Governador, em Belém, num final de tarde intimista. Além das nomeadas e do júri, juntaram-se à festa muitas mulheres ‘reais’ que preenchem mensalmente as páginas da ACTIVA, e muitos amigos, que vieram para receber inspiração das nossas vencedoras. A festa, apresentada pela modelo Diana Pereira, contou ainda com o showcase da cantora Ana Stilwell, em vésperas de partir em digressão com os quatro filhos.

Um prémio muito especial – e um momento emotivo da cerimónia - foi o que distinguiu Manuela Eanes, Presidente Honorária do Instituto de Apoio à Criança. "Conheço muitas mulheres inspiradoras, e sinto-me feliz e privilegiada por fazer parte desse grupo. Espero que a revista ACTIVA nunca desista deste tipo de iniciativas” fez questão de salientar ao receber, das mãos de Mafalda Anjos, o prémio Especial Carreira.

Tudo isto foi possível graças ao apoio das marcas DVINE, Huawei e Skinerie. O troféu do Prémio ACTIVA Mulheres Inspiradoras foi concebido e executado pela ceramista Anna Westerlund