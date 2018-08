Guia de restaurantes grátis esta semana com a VISÃO

São 101 restaurantes, de norte a sul do País, alguns de alta-cozinha e requintados e outros tradicionais e de ambiente familiar. Pode conhecer este novo guia de restaurantes esta semana: ao comprar a VISÃO, que estará nas bancas a partir de dia 30, irá receber este 101 Restaurantes, que conta com a colaboração de Manuel Gonçalves da Silva, crítico gastronómico da VISÃO Se7e. Ele próprio assina três roteiros. Um por terras do Interior, no qual elege alguns dos locais que resistiram aos incêndios, outro na costa alentejana e outro ainda no Algarve.

Além das casas escolhidas por Manuel Gonçalves da Silva, o guia integra outras seleções de restaurantes no Norte, no Grande Porto, no Centro, na Grande Lisboa e no Sul. Todos os que estão incluídos na lista foram visitados, pelo menos uma vez, pela equipa da VISÃO, e o preço médio indicado em cada um deles contempla uma entrada, um prato principal, uma garrafa de água, um copo de vinho ou uma bebida equivalente, sobremesa e café. A si, caro leitor, resta-nos desejar-lhe bom apetite.