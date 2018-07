8 dicas para fotografar melhor com o smartphone

As redes sociais são por definição um ponto de comunicação com os seus amigos, e numa era de conteúdo multimédia, onde a imagem ganhou destaque face à palavra escrita, há plataformas que se assumem como veículos privilegiados para quem gosta de fotografia. Conheça as boas práticas no Instagram e muitas dicas válidas também para outras partilhas. Este é apenas um dos capítulos de técnicas e tutoriais esmiuçados no livro de 100 páginas “Como Fotografar Bem Com o Smartphone”, à venda por 4,90 euros. Procure-o nas bancas.

1. O QUE PARTILHAR?

Como princípio geral, utilize o bom senso. Vale a pena partilhar todas as fotos que tira? Não. Considere aspetos como a privacidade, a segurança

e até questões como a sua vida profissional antes de publicar aquela foto que pode estar sujeita às mais variadas considerações.

2. CONSISTÊNCIA É RAINHA

Se tem um perfil de Instagram e quer

assegurar um crescimento estável de seguidores, há algumas regras que deve ter em consideraão. A primeira?

Escolha uma direção para a publicação.Se o seu perfil é sobre fotografia, porquê publicar gifs dos Simpsons? Mantenha a natureza do perfil e publique com a cadência certa.

Publicar de três em três dias,

sensivelmente à mesma hora, habitua os seguidores e atrai audiência.

3. NÃO BASTA PUBLICAR

Tem seguidores que comentam? Responda. Deixe-se envolver com os seus seguidores e deixe que eles percebam que valoriza os seus “likes” e comentários. Afinal, ninguém gosta de falar sozinho. Além disso, acompanhe

as fotos com uma legenda que faça sentido e que garanta um bom “casamento”.



4. PROCURE GRUPOS

Se o tema das suas publicações é o surf, procure grupos com o mesmo interesse. Siga esses grupos e os seus membros. Identifique esses grupos nas suas fotos, para garantir que os seus membros têm acesso direto às suas fotos.

5. ESTUDE OS SEUS SEGUIDORES

Não se esqueça dos pormenores de analítica. Veja que tipo de fotos

tem mais “likes” e comentários.

Analise os posts e estude

atentamente que tipo de fotos

tem mais sucesso.



6. HASHTAGS? SIM, MAS…

Pode adicionar até 30 hashtags na sua foto. As hashtags são formas simples de classificar fotos e são determinantes para melhorar a exposição das suas publicações. Evite todavia recorrer a hashtags genéricas e inconclusivas como #retrato ou #praia – a sua foto vai desaparecer do feed dessa tag em segundos… Aproveite as três dezenas de hashtags, mas seja imaginativo.



7. NÃO SE ESQUEÇA DO VÍDEO

O Instagram permite a partilha de clipes de vídeo. Misture as fotos com o vídeo, que tem um elevado índice

de exposição e envolvência. E – já agora – aproveite a funcionalidade Stories (Histórias) para dar novidades aos seus seguidores.

8. MARCA DE ÁGUA

Se está preocupado com a utilização

indevida das suas fotos, opte por incluir uma marca de água – um pequeno layer de texto que identifica a autoria da fotografia e que é publicado em cima da imagem.