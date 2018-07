Guia das 101 Praias Inesquecíveis Grátis com a VISÃO desta semana

São 52 páginas com os areais divididos em cinco categorias: os históricos, os selvagens, os melhores para praticar desporto, os melhores pelo seu enquadramento paisagístico e os melhores do ponto de vista da animação que oferecem

Há muito que as praias são um tema obrigatório no verão da VISÃO. E 2018 não foge à regra: com a revista desta semana, vamos distribuir gratuitamente o suplemento 101 Praias Inesquecíveis de Portugal. Trata-se de uma seleção de Miguel Judas, um jornalista habituado a percorrer Portugal e que, há mais de década e meia, tem assinado inúmeros artigos sobre o Litoral português, nas nossas páginas bem como nos vários guias por nós publicados ao longo dos anos.

A edição de 52 páginas inclui praias de todo o País, estando os areais divididos em cinco categorias: os históricos, os selvagens, os melhores para praticar desporto, os melhores pelo seu enquadramento paisagístico e os melhores do ponto de vista da animação que oferecem. Depois de, na semana passada, termos distribuído o Guia das Aldeias Históricas de Portugal, a VISÃO volta, assim, a dar a sua contribuição para que os leitores possam planear as suas férias da melhor maneira.