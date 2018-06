VISÃO Especial Açores nas bancas

A partir desta semana, estará nas bancas mais uma VISÃO Especial Açores. A revista, com um preço de capa de €4,50, pretende prolongar e ampliar o êxito da edição que publicámos no ano passado, agora que os Açores estão prestes a tornar-se o primeiro arquipélago sustentável do mundo, uma certificação da responsabilidade do Global Sustainable Tourism Council, organização internacional sem fins lucrativos reconhecida pelas Nações Unidas. Ao longo de 134 páginas, o leitor poderá percorrer as reportagens que testemunham a beleza natural dos Açores, bem como consultar as indicações úteis sobre os melhores sítios onde comer e dormir nas nove ilhas.

VISÃO Especial Açores tem textos e imagens dos nossos repórteres, e conta ainda com a colaboração especial dos conhecidos fotógrafos Joel Santos e Luís Quinta. Uma revista para ler, contemplar e… desde logo começar a planear a partida. Porque a Natureza em estado (quase) bruto que são os Açores merece ser vivida e partilhada.