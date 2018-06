“Guia das Aldeias Históricas de Portugal” grátis com a VISÃO

Com a revista desta semana, que estará nas bancas a partir do dia 28, a VISÃO vai distribuir gratuitamente o Guia das Aldeias Históricas de Portugal. Trata-se de uma edição de 52 páginas, com reportagens nas 12 aldeias que integram a rede criada em 1991, indicações dos melhores percursos a fazer, bem como das histórias e das lendas de cada uma das localidades: Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha, Trancoso.

A acompanhar os textos e as imagens da equipa da VISÃO – as jornalistas Luísa Oliveira e Sónia Calheiros, e os fotógrafos Lucília Monteiro e Marcos Borga – que, nas últimas semanas, percorreu todas as localidades da rede, o guia também inclui um roteiro de informações úteis sobre onde dormir e comer.

Como escrevem as nossas repórteres, “por estas paragens, não há refeição que se demita de um bom prato de enchidos caseiros ou de uma tábua de queijos de ovelha ou de cabra, acompanhados de pão ainda cozido no forno de lenha”. Uma edição para guardar e, agora que estão aí as férias de verão, um bom pretexto para os leitores planearem uma volta a um Portugal que muitos ainda desconhecem. Boas leituras e boa viagem!