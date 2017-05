Romãs alentejanas conquistam as casas nacionais

Um produto saboroso, bonito - com coroa digna de uma rainha - que nasce de uma aposta nos mais elevados níveis de qualidade.

Na POM-Portugal, L.da, as romãs são protagonistas do pomar e a elas se dedica atenção especial. Falamos de uma empresa do Baixo Alentejo que venceu em 2016 o Prémio Intermarché Produção Nacional na categoria de Frutas e Preparados de Fruta. Valoriza-se assim o sector primário português, reconhecendo-se e premiando projetos como este: de produção sustentável, inovadora e tradicional.

A par de António Almodôvar e João Pacheco, Daniel Montes é um dos sócios desta empresa, que, a vários níveis, é uma vencedora. É este último quem adianta: “O Prémio Intermarché contribuiu, sobretudo, para a promoção e visibilidade da marca e do produto, através de uma campanha que tem uma expressão muito importante a nível nacional. O Prémio incentiva às boas práticas quer dos produtores quer dos consumidores, de forma a todos seguirem bons exemplos; é dado a conhecer os nossos elevados padrões de produção e promove-se a sustentabilidade económica e social do tecido empresarial português.”

Crescer com apoio nacional

Ao aumento da procura respondeu-se com o aumento da produção, mas as melhorias trazidas por este reconhecimento e apoio do Intermarché traduzem-se a diversos níveis. Daniel Montes explica: “Esta é uma empresa jovem e sinto que neste último ano ficámos mais alinhados em termos da nossa visão de negócio. O Prémio ajudou-nos, como parceiros, a alinhar ideias. Ajudou ainda a promover um produto que é produzido nacionalmente, contrariando a tendência anterior, que era a de importar as romãs.”

No último ano a produtividade foi crescente e os horizontes da POM foram-se tornando tão extensos quanto as planícies do Alentejo. A aposta na exportação está feita e o futuro não intimida os seus sócios, apenas os estimula. Querem entrar no mercado com outra tipologia de oferta - os sumos, fruta descascada e desidratada. Esta aventura no pomar alentejano é um sucesso e a POM é um exemplo da eficácia do Prémio Intermarché Produção Nacional: “Ao vencer este Prémio, deram-nos a possibilidade de produzir mais e de melhorar a produção de romãs no Alentejo, com muita qualidade e novas variedades.”