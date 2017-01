DVD Vencedores e Nomeados OSCARES® 2016

Numa iniciativa exclusiva VISÃO, Caras e Expresso, lançamos uma seleção de alguns dos filmes a concurso na 88.ª cerimónia de entrega dos Academy Awards, e que premiou os melhores de 2015.

A partir de 18 de janeiro não perca cada DVD por apenas 5,95€. Com o primeiro filme oferecemos GRÁTIS uma caixa arquivadora para guardar os seus filmes.

Cada DVD inclui ainda uma oferta no valor de 4€, na compra de 2 bilhetes em cinemas NOS para uma seleção de filmes na corrida aos Óscares® 2017*.

*ver seleção de filmes e condições no voucher incluído em cada DVD

ENCOMENDE A COLEÇÃO AQUI!

18 janeiro | O CASO SPOTLIGHT

O CASO SPOTLIGHT - SINOPSE

Protagonizado por Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Brian D'Arcy James e Stanley Tucci, O CASO SPOTLIGHT conta a fascinante e verídica história da investigação realizada pelo Jornal Boston Globe, e premiada com o Prémio Pulitzer, que viria a abalar a cidade e causar uma crise numa das instituições mais antigas e credíveis do mundo.

Quando a tenaz equipa de repórteres denominada “Spotlight” investiga as alegações de abuso no seio da Igreja Católica, acaba por descobrir décadas de encobrimento aos mais altos níveis das instituições de Boston - religiosas, legais, e mesmo do governo, desencadeando uma onda de revelações por todo mundo.

Realizado por Tom McCarthy, O CASO SPOTLIGHT é um intenso thriller de investigação, que acompanha os passos de uma das maiores histórias de crimes dos tempos modernos.

DVD O CASO SPOTLIGHT por apenas +5,95€. Encomende aqui!

25 janeiro | MAD MAX - ESTRADA DA FÚRIA

MAD MAX - ESTRADA DA FÚRIA - SINOPSE

Do realizador George Miller, o criador do género pós-apocalíptico e o mestre por trás do lendário franchise “Mad Max”, chega-nos “Mad Max: Estrada da Fúria”, um regresso ao mundo do Guerreiro da Estrada, Max Rockatansky.

Perseguido pelo seu turbulento passado, Mad Max acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém para além de si próprio. Ainda assim, acaba por se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa a Wasteland, numa máquina de guerra conduzida por uma Imperatriz de elite, Furiosa. Este bando está em fuga de uma Cidadela tiranizada por Immortan Joe, a quem algo insubstituível foi roubado. Exasperado com a sua perda, o Senhor da Guerra reúne o seu letal gang e inicia uma impiedosa perseguição aos rebeldes e a mais implacável Guerra na Estrada de sempre.

Tom Hardy tem o papel principal em “Mad Max: Estrada da Fúria”, ao lado da vencedora de um Óscar Charlize Theron, no papel de Furiosa, neste que é o quarto filme da história da saga.

DVD MAD MAX - ESTRADA DA FÚRIA por apenas +5,95€. Encomende aqui!

01 fevereiro | A RAPARIGA DINAMARQUESA

A RAPARIGA DINAMARQUESA - SINOPSE

Baseado no livro de David Ebershoff, A Rapariga Dinamarquesa é uma marcante história de amor inspirada na vida de Lili Elbe e Gerda Wegener (papéis interpretados pelo ator vencedor de um Óscar® Eddie Redmayne [A Teoria de Tudo] e por Alicia Vikander [Ex_Machina]), realizada pelo também galardoado Tom Hooper (O Discurso do Rei e Os Miseráveis).

O casamento e trabalho de Lili e Gerda progride, enquanto navegam pela arrebatadora viagem da pioneira transgénero.

DVD A RAPARIGA DINAMARQUESA por apenas +5,95€.

Encomende aqui!

08 fevereiro | CREED - O LEGADO DE ROCKY

CREED - O Legado de Rocky - SINOPSE

Adonis Johnson (Michael B. Jordan) nunca conheceu o seu famoso pai, o campeão mundial de pesos pesados Apollo Creed, que morreu antes de ele nascer. Ainda assim, é inegável que o boxe lhe corre no sangue e Adonis dirige-se para a Filadélfia, o local do lendário combate entre Apollo Creed e um novato resistente chamado Rocky Balboa.

Chegado à “Cidade do Amor Fraternal”, Adonis localiza Rocky (Sylvester Stallone) e pede-lhe que seja seu treinador. Apesar de insistir que largou o boxe para sempre, Rocky vê em Adonis a força e a determinação que conhecera em Apollo, o rival feroz que se tornou o seu amigo mais próximo. Rocky acede ao pedido e treina o jovem pugilista, apesar de o ex-campeão estar prestes a encontrar um adversário mais letal do que qualquer um que tenha enfrentado no ringue.

Com Rocky a treiná-lo, depressa Adonis tem a sua possibilidade de ganhar o título... mas conseguirá ele desenvolver não só a motivação, mas também a garra de um verdadeiro lutador, a tempo de subir ao ringue?

DVD CREED - O LEGADO DE ROCKY por apenas +5,95€. Encomende aqui!

15 fevereiro | BROOKLYN

BROOKLYN - SINOPSE

Brooklyn conta-nos a profundamente emocionante história de Eilis Lacey (Saoirse Ronan), uma jovem imigrante irlandesa que atraída pela promessa do sonho americano, troca a Irlanda e o conforto da casa da sua mãe, pelos bairros de Brooklyn de 1950.

As iniciais saudades que a mantinham acorrentada diminuem com o surgimento de um novo romance, que impele Eilis para o encanto inebriante do amor. Mas rapidamente a sua nova vivacidade é interrompida pelo seu passado, e Eilis tem de escolher entre dois países e as vidas que cada um oferece.

DVD BROOKLYN por apenas +5,95€.

Encomende aqui!

22 fevereiro | STEVE JOBS

STEVE JOBS - SINOPSE

Com início no lançamento de três produtos icónicos, terminando em 1998 com a apresentação do iMac, STEVE JOBS mostra-nos os bastidores da revolução digital, desenhando um retrato íntimo de um homem brilhante no seu epicentro.



STEVE JOBS é realizado por Danny Boyle (vencedor de um Óscar®) e escrito por Aaron Sorkin (vencedor de um Óscar®) a partir da biografia best-seller de Walter Isaacson sobre o fundador da Apple. O filme é produzido por Mark Gordon, Guymon Casady da Film 360, Scott Rudin, Danny Boyle e Christian Colson (vencedor de um Óscar®).



Michael Fassbender interpreta Steve Jobs, o pioneiro fundador da Apple, com Kate Winslet (vencedora de um Óscar®) no papel de Joanna Hoffman, antiga responsável de marketing da Macintosh. Steve Wozniak, que co-fundou a Apple, é interpretado por Seth Rogen, e Jeff Daniels será John Sculley, antigo CEO da Apple. O filme conta ainda com Katherine Waterston como Chrisann Brennan, ex-namorada de Steve Jobs, e Michael Stuhlbarg como Andy Hertzfeld, um dos membros iniciais da equipa de desenvolvimento da Apple Macintosh.

DVD STEVE JOBS por apenas +5,95€. Encomende aqui!

01 março | TRUMBO

TRUMBO - SINOPSE

Nos anos 40, a carreira de sucesso do argumentista Dalton Trumbo (Bryan Cranston) chega a um fim quando ele e outras figuras de Hollywood entram na lista negra pelas suas convicções políticas.

TRUMBO (realizado por Jay Roach) conta a história da sua luta contra o governo norte-americano e os patrões dos Estúdios, numa guerra pelas palavras e a liberdade, que envolveu todos em Hollywood, desde Hedda Hopper (Helen Mirren) e John Wayne, até Kirk Douglas e Otto Preminger.

Um filme com um fantástico elenco onde, para além de Bryan Cranston e Helen Mirren, encontramos Diane Lane e John Goodman.

DVD TRUMBO por apenas +5,95€.

Encomende aqui!