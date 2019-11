Veja como vai ficar o Terreiro do Paço depois da reabilitação da frente ribeirinha

Lisboa tem uma frente ribeirinha de quase 30 km, mas durante décadas uma boa parte deste autêntico quadro natural esteve literalmente bloqueado às pessoas. Um cenário que tem vindo a mudar nos anos mais recentes e que assim vai continuar.

Hoje, a autarquia e a Associação Turismo de Lisboa juntaram-se para anunciar mais uma operação de valorização, a "maior" das últimas décadas com a reabilitação da frente ribeirinha central, desde o Terreiro do Paço à Doca da Marinha, baptizado como o Novo Cais de Lisboa. Uma obra que vai custar €27 milhões (€16 milhões dos quais provenientes das taxas turísticas) e que está projetada para terminar no final do próximo ano.

O projeto de renovação integra vários projetos, todos eles interligados, nomeadamente a reconstrução do Muro das Namoradeiras, a retirada do aterro do Cais das Colunas, a reabilitação da Estação Sul e Sueste e da Doca da Marinha, a criação do Bacalhau Story Centre, do Centro Tejo e de um Cais de Apoio à Atividade Náutica, bem como o reforço de Pontões.

“O Novo Cais de Lisboa devolve o rio aos lisboetas e disponibiliza-o, em todo o seu esplendor, aos visitantes nacionais e estrangeiros que acolhemos todos os anos. Esta obra é, sem dúvida, um passo importante na valorização da cidade e na capacidade de inovação e diferenciação da sua oferta.”, fez questão de sublinhar Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa.

A reabilitação é da responsabilidade da Associação Turismo de Lisboa (ATL), por incumbência da Câmara Municipal de Lisboa.

O que vai mudar

Várias obras irão decorrer em simultâneo e algumas já arrancaram. Assim, o Muro das Namoradeiras já está a ser reconstruído, de forma a repor o muro original e o seu complemento até à Ribeira das Naus. Os postes de iluminação originais estão a ser alvo de reabilitação e vão ser repostos, para preservar a silhueta original deste património simbólico da cidade, detalha o comunicado da ATL. O projeto é do arquiteto Bruno Soares.

Por sua vez, o aterro entre o Cais das Colunas e a Praça da Estação, realizado há mais de duas décadas, aquando da construção do túnel e da estação do Metropolitano, será finalmente retirado. A praça vai recuperar o traçado original e o Cais das Colunas o relacionamento pleno com o Tejo.

Na Ala Nascente do Terreiro do Paço, vai nascer o Bacalhau Story Centre, para homenagear este "símbolo da gastronomia, da cultura e da história de um país". "Um espaço para lembrar as gerações de marinheiros e pescadores, e explicar a maneira de ser de um povo sempre pronto a oferecer o que tem e ir até ao fim do mundo trazer o que lhe falta", refere-se ainda no comunicado. O projeto é de Álvaro Garrido, do NewsMuseum e do arquiteto Tiago Silva Dias.

Faz também parte do projeto a reabilitação da Estação Sul e Sueste que recupera o traço original de 1929, da autoria de Cottinelli Telmo, e se transforma no coração da atividade marítimo-turística do Tejo. Aí vai também nascer uma nova área com cafetaria, quiosque, restaurante e esplanadas, um posto de informação, uma "Lisboa Shop" e o terminal de apoio aos passeios no Tejo, com a instalação de oito bilheteiras de diferentes operadores. O projeto é da arquiteta Ana Costa.

Integrados no projeto de reabilitação ribeirinha, os dois pontões da Transtejo/Soflusa serão reforçados e, no quadro da reabilitação da Estação Sul e Sueste, serão instalados três novos pontões com passadiços. A missão destas novas estruturas é acolher as embarcações dos diversos operadores turísticos, num sistema de slots por toque que possibilite uma atividade regular e eficaz e uma utilização partilhada.

No interior da Estação, vai nascer o Centro Tejo. Um espaço de promoção da oferta cultural e turística dos municípios ribeirinhos, para iniciativas de valorização do rio e consciencialização ambiental. O projeto é dos arquitetos Tiago Silva Dias e Pedro Mendes Leal.

Na praça, a intervenção urbanística vai permitir recuperar os espaços públicos junto ao rio e ligar os percursos pedonais e cicláveis ao longo da Frente Ribeirinha. O arquiteto Bruno Soares assina o projeto.

Entre a Estação Sul e Sueste e o novo Terminal de Cruzeiros, a Doca da Marinha vai dar lugar a um grande espaço arborizado, onde os peões e as vistas sobre a cidade e o rio recuperam prioridade face ao automóvel. Este é um projeto da autoria do arquiteto João Luís Carrilho da Graça.

Um novo restaurante e quatro novos quiosques, com esplanadas e WC públicos, vão pontuar o espaço público. Também aqui o autor dos projetos é o arquiteto João Luís Carrilho da Graça.

O investimento desta intervenção é garantido por verbas do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa, completadas por verbas asseguradas pela Associação Turismo de Lisboa.