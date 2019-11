Transformar para prosperar

Tendo a mudança sempre sido uma constante no Mundo, hoje em dia é mais percetível do que nunca. A escala e a velocidade com que as alterações ocorrem, nas suas vertentes social, económica e ambiental, não tem precedente. As tendências que impulsionam a transformação profunda da nossa realidade tornam-se difíceis de ignorar.

Motivados pela urgência de uma transição energética que nos conduza a uma economia de baixo carbono, assiste-se ao crescimento de infraestruturas inteligentes que possibilitam a gestão de picos de procura de energia e de oferta descentralizada. A inovação tecnológica e a digitalização dos meios de comunicação, entretenimento, produtividade, bem-estar e mobilidade, produzem um impacto significativo na configuração do espaço urbano e nas formas tradicionais de comércio e de lazer.

O interrupto processo de urbanização, com o aumento da população mundial a viver em cidades, obriga a um reforço das infraestruturas interurbanas existentes e à implementação de processos circulares na gestão dos recursos disponíveis. A demografia dominante potenciará cada vez mais a convivência intergeracional e a flexibilização na partilha de ambientes e experiências. A promoção da saúde e bem-estar nos locais de trabalho, como fator determinante de otimização da produtividade dos trabalhadores, concorre juntamente com a transparência e valores sociais das organizações para atrair e reter talento profissional, ao mesmo tempo que cria valor para as comunidades onde operam.

Se os agentes envolvidos no desenvolvimento, gestão e operação das nossas cidades e edifícios optarem por ignorar estas tendências, correm o risco de se tornarem obsoletos, irrelevantes e impotentes perante o colapso do seu património. Para assegurar a sustentabilidade do ambiente urbano, dos edifícios e dos espaços que habitamos, é necessário abandonar a postura tradicional baseada na identificação de medidas avulsas, integradas em ciclos de investimento e retorno de curto prazo. No cenário de transformação contínua, a sustentabilidade apenas poderá ser alcançada através da implementação de uma abordagem que enquadre as necessidades e as oportunidades imediatas numa visão de negócio holística e de longo prazo.