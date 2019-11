Residência universitária inaugura com lotação quase esgotada

O novo projeto dos austríacos da Milestone na Asprela, bem no centro do polo universitário do Porto, tem 220 estúdios e várias zonas comuns para partilhar como terraços panorâmicos e um ginásio. No dia da inauguração já está com 98% de ocupação

A Milestone Porto Asprela, a primeira residência universitária da Milestone na Invicta foi hoje inaugurada já com a lotação praticamente esgotada (98%). Com 220 quartos individuais, todos com uma pequena cozinha e uma casa de banho privativa e totalmente mobilados e equipados, a residência universitária foi construída em pleno polo universitário, numa parceria que juntou a Milestone, empresa do grupo austríaco Value One à consultora Predibisa que encontrou e escolheu o local para a construção do projeto e a Garcia Garcia, a construtora que assegurou a obra.

Edificada junto a mais de uma dezena de faculdades das Universidades do Porto e Fernando Pessoa, entre as quais a faculdade de Medicina, Economia, Engenharia ou Ciências da Educação, a nova residência universitária contempla não só os estúdios como vários espaços partilhados de convívio ou de estudo, entre salas, terraços e ainda um ginásio.

O edifício é candidato à Certificação LEED, que promove uma abordagem integrada para a construção “verde”, tendo em conta, na avaliação dos imóveis, aspetos que vão desde a sua conceção até à operacionalização ao longo da vida e execução. Entre as várias soluções ecológicas implementadas no projeto está a "reutilização da água usada nos banhos para as sanitas, a escolha de equipamentos elétricos e mecânicos de elevada eficiência energética, o controlo dos caudais nas torneiras, a utilização de energias renováveis e de sistemas inteligentes para gestão de equipamentos, controlo de sistemas de ar condicionado pela abertura de janelas e o recurso a revestimentos com eficiência térmica e que favorecem a iluminação natural", pode ler-se no comunicado divulgado pela empresa.

Os preços começam nos 129 euros, por semana (para contratos de 51 semanas), segundo o site da empresa.

Recorde-se que a Milestone entrou no mercado português em 2018 com a sua primeira residência em Carcavelos – localizada dentro do Campus da Nova SBE – tendo agora aberto a segunda residência em Portugal no campus universitário da Asprela.

A próxima abertura em Portugal está para breve - a Milestone Carcavelos Lombos, próxima da outra e que abre portas a 30 Janeiro de 2020.