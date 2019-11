“Ninguém consegue parar o alojamento local”

O Airbnb está a revolucionar a forma de se fazer turismo em todo o mundo e revolucionou também a vida dos gémeos israelitas Amiad e Koby Soto que de proprietários de duas propriedades de Alojamento Local se tornaram, em apenas seis anos, donos de um império de milhões de dólares, através da Guesty, uma plataforma criada para simplificar a gestão de unidades de alojamento local.

De passagem por Portugal para participar na Web Summitt e também para promover a empresa que abriu um escritório em Lisboa há cerca de dois meses, Amiad Soto está muito otimista na evolução do negócio por terras lusas ou não fosse o país uma das maiores estrelas no mercado europeu de turismo.

A startup de Proptech Israelita surgiu em 2013, fruto da necessidade pessoal sentida pelos irmãos quando o trabalho como gestores de casas em arrendamento de curta duração se começou a avolumar. “Eu e o meu irmão gémeo entrámos no alojamento local só com duas propriedades mas pouco depois começámos a ter mais imóveis em carteira de familiares e amigos. Nessa altura tentávamos gerir demasiadas tarefas que nos absorviam imenso tempo como gerir e cruzar reservas de diferentes plataformas, ajustar preços, gerir expectativas de proprietários e clientes, entre outras. Tempo que nos retirava foco para crescer e expandir o negócio”, conta à Visão Imobiliário Amiad Soto.

Foi nessa altura que decidiram lançar um software que permite ajudar os administradores de propriedades a poupar tempo através da automatização e otimização de todas as tarefas operacionais associadas à gestão de propriedades. Através da Guesty, os clientes têm acesso a um calendário sincronizado, com todos os canais de reserva e gestão de e-mail centralizados numa só caixa de entrada, ferramentas que permitem a comunicação permanente com os clientes, uma app móvel de gestão, processamento de pagamentos, entre outros serviços.

Para se financiarem e ganharem escala para o seu negócio, os gémeos Soto apresentaram a ideia a potenciais investidores da incubadora americana Y Combinator (que já lançou mais de 2.000 empresas desde 2005 entre as quais a Airbnb ou a Dropbox) e conseguiram arrecadar até hoje 60 milhões de dólares em rondas de investimento, tornando-se a plataforma de gestão de propriedades de aluguer de curto-prazo com maior financiamento do mercado.

“Já estamos em 70 países e queremos continuar a crescer. Em Portugal, por exemplo, sabemos que há não só um boom turístico mas também um boom no investimento imobiliário. Para muitos destes proprietários, o alojamento local é uma solução óbvia”, aponta o empreendedor, acrescentando que a Guesty permite também aos clientes estarem permanentemente alinhados com a regulamentação local e com as suas eventuais alterações, como tem acontecido ultimamente no mercado português.

Com mais ou menos estabilidade nas regras do alojamento local, certo é que o fundador da Guesty não tem dúvidas de que o mercado vai continuar a crescer. “O alojamento local veio para ficar. Os hotéis nunca deixarão de existir mas ninguém vai conseguir parar o crescimento do alojamento local. Os millennials e as famílias querem experiências de viagem únicas e querem viver como os locais quando visitam uma cidade e não conseguem ter isso nos hotéis”.

A empresa, que tem escritório em Lisboa mas que já conta com clientes de norte a sul - “entre os quais o maior operador do mercado” – pondera agora abrir portas também no Algarve.

