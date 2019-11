Maior plataforma de arrendamento apresenta-se em Portugal

A maior empresa de arrendamento residencial do Brasil quer entrar na Europa e escolheu a Web Sumit para se apresentar ao mercado e a potenciais investidores

O QuintoAndar, a maior plataforma de arrendamento residencial do Brasil, está a preparar-se para a internacionalização e escolheu o palco da Web Summit Lisboa, que hoje arrancou, para se apresentar ao mundo. A plataforma tem como principal trunfo a rapidez do processo de arrendamento, segundo garante a empresa em comunicado, "englobando todas as fases do processo desde a procura, negociação, assinatura de contrato e gestão do arrendamento, tudo realizado digitalmente, sem burocracia e com mais agilidade".

"A nossa missão no QuintoAndar é oferecer a melhor experiência para quem quer arrendar um imóvel residencial, seja inquilino ou proprietário. Vamos expandir para fora do Brasil pois vemos que há outros países em que as pessoas enfrentam dores semelhantes às dos brasileiros com o arrendamento residencial – e nós temos a solução para esses problemas", diz o cofundador do QuintoAndar, André Penha. "Vamos aproveitar a Web Summit para apresentar ao mercado europeu o sucesso deste modelo no mercado brasileiro e o potencial para outros mercados, assim como convidar talentos da região a trabalharem connosco".

A expansão internacional do QuintoAndar vai priorizar países que tenham características que permitam potencializar o impacto positivo da plataforma. Mercados fragmentados, com alta presença de proprietários individuais e elevada burocracia – realidade de muitos países no mundo, inclusive na Europa – estão entre os mais promissores para a empresa.

No QuintoAndar, os inquilinos não precisam de oferecer garantias como fiador ou caução, apenas passar pela análise de crédito da empresa. Para os proprietários, o QuintoAndar elimina riscos de fluxo de caixa, ao garantir que recebem em dia do valor da renda, independentemente do pagamento pelo inquilino, e patrimonial, com a cobertura de possíveis danos no imóvel.

A plataforma acelerou os planos de internacionalização após sua última ronda de investimento, realizada em setembro, quando captou 250 milhões de dólares. A expectativa é abrir as primeiras operações internacionais da empresa no segundo semestre de 2020.

Criado em 2013 por André Penha e Gabriel Braga, o QuintoAndar atua em 30 cidades das 9 principais regiões metropolitanas do Brasil (incluindo São Paulo e Rio de Janeiro), com população de mais de 36 milhões de pessoas. Atualmente, a plataforma realiza cerca de 4500 contratos por mês, cinco vezes mais do que no ano passado. Desde 2018, a empresa também triplicou a equipa, passando de 300 para 1.000 colaboradores, com cerca de um terço a trabalhar exclusivamente na área de tecnologia, desenvolvimento de produtos e engenharia.

Com sede em São Paulo, o QuintoAndar já recebeu quatro rondas de investimento, entre 2015 e 2019, que totalizam 340 milhões de dólares. Entre os investidores principais estão o SoftBank Group International, Dragoneer, General Atlantic e Kaszek Venture.