Quanto vale a sua casa? Vá ao Urbiwise

É em segundos que através da Urbiwise, plataforma eletrónica lançada esta terça-feira em Portugal, se fica a saber quanto vale, em valores médios, a nossa casa. E sem custos. Basta colocar a morada e o código-postal e além do valor médio das habitações vendidas, a plataforma apresenta de imediato o histórico de ofertas e transações de determinada freguesia ou concelho do país, o que permite aferir sobre o comportamento dos preços.

Esta avaliação e valorização é realizada “com recurso a centenas fontes de informação”, refere o comunicado da empresa portuguesa Singularity Digital Enterprise Urbiwise que lançou a plataforma, acrescentando que essa informação “é depois processada com recurso a algoritmos de Inteligência Artificial e que projetam um preço para cada casa ou andar em Portugal (incluindo ilhas)”.

A Urbiwise estabelece-se como parceiro dos consumidores (compradores, vendedores ou interessados), mas igualmente dos agentes imobiliários, bancos, seguradoras, utilities (Telcos; elétricas; gás etc) e outras, que desta forma tem um instrumento que permite nivelar a expectativa de preços com o comportamento do mercado.

“Vai ser possível a todos os intervenientes no mercado imobiliário aceder a um conjunto de informação muito detalhada sobre determinado imóvel, a sua zona envolvente com os seus pontos de interesse, de lazer e serviços de utilidade pública (Transportes, Escolas, Hospitais, etc)”, refere-se no comunicado, realçando a intenção da empresa em criar ligação “com qualquer interessado que pretenda comprar uma habitação ou investir no mercado mobiliário, seja um particular, uma família, ou um fundo de investimento”.