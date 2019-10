Foi você que pediu um mordomo digital? Bem-vindo ao mundo das casas conectadas

Um drone subaquático com uma câmara que permite ver as profundezas do mar ou um robot – o Pet Fitness - que brinca com cães ou gatos comandado à distância via smartphone pelo dono do animal, assim foi o surpreendente mundo do IFA, a maior feira de eletrónica do consumo da Europa que se realizou recentemente em Berlim. Para além das surpresas fora da caixa, este é também o local de eleição para marcas consolidadas ou startups tecnológicas juntarem-se e anteciparem como vai ser o futuro dentro das nossas casas cada vez mais inteligentes e conectadas.

O director-executivo da IFA, Jens Heithecker, destacou como as três principais tendências da feira deste ano o 5G (aplicado aos telemóveis), o controlo da voz e a inteligência artificial, “as últimas duas combinadas com inovações para a casa”. Ou seja, o futuro passa cada vez mais por consolidar e acrescentar tarefas à já eficiente Alexa (assistente virtual da Amazon que permite controlar equipamentos de ‘smart home’) ou outros similares que se vão transformando em super mordomos digitais que asseguram literalmente tudo (ou quase tudo) para tornar o nosso “lar, doce lar” um espaço aconchegante, seguro e ecologicamente eficiente.

E ninguém quer ficar atrás. “The Home Connect” da Siemens, por exemplo, permite sugerir receitas para o jantar consoante aquilo que se tem no frigorífico e avisa também quando o stock de alimentos mais consumidos em casa está quase a acabar e precisa ser renovado.

Uma das principais novidades da Philips na cidade alemã foi a nova versão da Philips Hue Go, uma lâmpada inteligente que oferece luz com cor, incluindo cenários com luz predefinida. Agora dispõe também de Bluetooth, o que significa que pode ser controlada com a aplicação gratuita Hue Bluetooth ou com assistentes inteligentes de voz. Acessórios inteligentes que permitem conectar e controlar o sistema de iluminação da casa de uma forma sugestiva seja para um romântico jantar a dois, para uma sessão de cinema em família, em modo de festa ou projetando imagens nas paredes do quarto dos filhotes na hora de ir dormir, só para citar alguns exemplos.

Entretanto, na Bosch reforçaram-se igualmente aplicações e desenvolveram-se novas. O termóstato da Bosch para aquecimento do piso, por exemplo, garante uma distribuição localizada do calor, promove um melhor clima interno e economiza energia. Todos os sistemas de piso aquecido podem agora ser controlados intuitivamente por comando de voz ou via smartphone quando o utilizador se encontrar longe de casa. Isto significa que o calor é fornecido apenas quando é realmente necessário.

A empresa apresentou também um detetor de fumo (o Twinguard) com sensor de qualidade do ar que pode ser controlado através da Bosch Smart Home App. Em caso de incêndio, todas as luzes de emergência disponíveis acendem-se para iluminar as saídas de emergência. O alarme é encaminhado automaticamente para o smartphone e notifica o utilizador através de uma mensagem de alerta. Além disso, todas as câmaras internas e externas da Bosch Smart Home conectadas são ativadas e as imagens em tempo real são transmitidas diretamente para o smartphone.

Já os chineses da TCL, um dos principais operadores do mercado global de televisões, aproveitaram a IFA para apresentar, entre outros equipamentos, a televisão 8K, um modelo que vai estar disponível no segundo trimestre de 2020, em mercados selecionados.

Para além da qualidade da imagem e de suportar a realidade aumentada, a televisão “funciona como uma porta de entrada para uma vida smart”, diz a empresa em comunicado. Ou seja, juntamente com o ecrã principal da televisão, os utilizadores podem ainda usar um mini-ecrã com um dispositivo de áudio independente, que fornece informações úteis aos utilizadores, como a temperatura exterior, por exemplo, assim como comandos para as configurações e conexões smart de toda a casa.

Também da China, mas desta vez com o selo da Hisense, empresa tecnológica que integra o Top 10 das melhores empresas de inovação tecnológica a nível internacional, chega um frigorífico concebido especialmente para os amantes do vinho. Com espaço para acondicionar até 56 garrafas e estantes deslizantes que asseguram um fácil acesso às garrafas, o aparelho tem duas zonas para refrigerar garrafas de vinho a diferentes temperaturas ao mesmo tempo, quer sejam vinhos espumantes, brancos, tintos ou rosé. Um outro produto, igualmente destinado a um segmento muito específico – moradores em casas pequenas – e que chamou à atenção pelo seu design foi a Magic Mirror, uma máquina de lavar que combina um espelho e uma máquina de lavar prateada e com certificação energética A+++.

Casas que sabem tudo sobre os hábitos e gostos dos seus moradores e assim se ajustam a esse padrão. Sempre à distância de um clique.