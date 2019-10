Boom no turismo consolida feira de hotelaria

Decorhotel arranca esta 5ª feira no Parque de Nações com mais de 200 expositores de arquitetura, decoração, têxteis e diversas outras soluções para espaços de turismo

É já a partir desta 5a feira que arranca na FIL, no Parque das Nações, a 3ª edição da DecorHotel, a feira nacional do sector de hotelaria que se vai prolongar até domingo.

Serão mais de 200 expositores a marcar presença na feira, numa área de exposição de 10 500 m2, com soluções e ideias para construir, equipar, remodelar e decorar unidades hoteleiras e de alojamento local. As áreas vão desde a arquitetura e design, com projetos integrados de chave na mão, passando pela construção, decoração, têxteis, equipamentos, gestão e tecnologia, amenities e produtos de higiene, até às soluções para os espaços exteriores.

"O turismo português atravessa uma fase de forte atratividade, evolução e crescimento, resultando no aumento do investimento em unidades hoteleiras”, afirma José Frazão, promotor do evento, lembrando que o crescimento da feira reflete a “crescente procura por produtos e soluções inovadoras e diferenciadoras,".

Para além dos expositores, a feira acolhe ainda um programa de seminários e atividades paralelas que irão abordar as temáticas atuais e de relevância para o futuro do sector da hotelaria. Destaque para a otimização dos recursos energéticos dos edifícios e ainda as novas tecnologias e a otimização da gestão diária de alojamentos turísticos.

Em termos de visitantes, esperam-se empresários hoteleiros, unidades de alojamento, diretores de hotéis, diretores de marketing e diretores de compras dos hotéis, arquitetos, engenheiros, decoradores, designers, entre outros do sector, oriundos de todos os pontos do país e do estrangeiro. O acesso à feira é restrito aos profissionais do sector.