Investimento imobiliário cai mil milhões de euros

O investimento em imobiliário comercial vai sofrer uma queda este ano em comparação aos valores registados no ano passado em que se bateu o recorde na capacidade de atração do país. Segundo a consultora Worx, o investimento comercial no mercado português já ultrapassou este ano os 1,5 mil milhões de euros, "estimando-se que o ano corrente feche em cerca de 2 mil milhões de euros". O ano passado o investimento atingiu os 3,1 mil milhões de euros.

Refere a consultora em comunicado que "este decréscimo poderá consolidar o amadurecimento do mercado". Já quanto à origem do capital, não há muitas novidades em relação ao ano passado: os estrangeiros continuam a dominar absorvendo quase 90% do investimento aplicado, "sendo que os Estados Unidos, a Alemanha e a França compõem o pódio dos países com maior volume de investimento", adianta a Worx.

Entre os negócios mais sonantes neste último trimestre está a compra do Algarve Shopping e do Albufeira Retail Park pela francesa FREY, à Iberia Coop por cerca de €180 milhões de euros, para um total de aproximadamente 60.000 m² de espaço de comércio entre os dois centros.

Recorde-se que estes são os dois primeiros ativos da Frey em Portugal que os comprou ao fundo Iberia Coop, uma parceria das empresas CBRE Global Investment Partners e Sonae Sierra.