"Em 60 minutos, as pessoas aprendem a angariar casas"

Começou como agente imobiliário, passou a gestor de equipas e assumiu cargos de direção em algumas das principais empresas mediadoras do país como a Century 21 e a Remax mas é na formação e no coaching que Massimo Forte se tem desdobrado nos anos mais recentes.

O autor do best-seller “Angariar para Vender” , professor na ESAI (Escola Superior de Atividades Imobiliárias) e colunista da Visão quer chegar a mais pessoas e vai agora lançar uma plataforma eletrónica, com base em video training, onde irá partilhar todas as dicas essenciais a quem se dedica à atividade imobiliária.

A Real Estate Advanced Learning (REAL), que será oficialmente apresentada esta semana no SIL – Salão Imobiliário de Lisboa, disponibiliza uma formação intuitiva que guia o utilizador através de vários módulos sobre os passos essenciais de uma angariação em exclusivo.

“Em 60 minutos fica a saber-se como se pode angariar para vender de forma assertiva, sistematizada através de módulos de curta aprendizagem, sempre acompanhados por vídeo, treino, teste de conhecimento e com possibilidade de interação com o formador. De uma forma simples, ao seu ritmo e em qualquer lugar, o utilizador vai conseguir interiorizar o essencial sobre técnicas e processos de angariação, podendo rever o seu conteúdo sempre que queira”, explica Massimo Forte.

O formador, que tem milhares de seguidores nas redes sociais (cerca de 15 mil só no Facebook, entre outras), vai ter um stand durante o salão imobiliário onde explicará como funciona a plataforma e que tipo de informação é disponibilizada aos seus utilizadores.

“O mercado imobiliário tem as mesmas bases mas teve de se adaptar às mudanças conjunturais e também às novas tecnologias. A REAL permite ter formação útil em qualquer local. E este será o primeiro curso de outros que virão através desta plataforma”, especificou ainda Massimo Forte, acrescentando que “quem recorre a programas de formação e treino contínuo, com objetivos definidos e adaptados ao seu perfil ou ao perfil das suas equipas, consegue atingir resultados coesos com melhores margens de lucro, simplesmente, porque o conhecimento e treino consistente é o que melhor contribui para alinhar pessoas para o que realmente é importante para o seu negócio.”