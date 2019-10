SIL abre portas amanhã com maior número de expositores da última década

A maior montra imobiliária do país volta a estar reunida na FIL, no Parque Nações, em Lisboa, a partir de amanhã e até domingo. O Salão Imobiliário de Portugal – SIL 2019 apresenta este ano um valor-recorde de 380 expositores, o maior da última década e só em número de presenças de promotores imobiliários o aumento é de 72,12%, revelando o regresso em força da construção nova ao mercado.

Organizado pela Fundação AIP, o SIL vai trazer várias novidades, para além de oferecer centenas de opções para quem quer casa para comprar ou arrendar de norte a sul do país. Para os visitantes particulares, uma das novidades é o roteiro das promoções SIL, uma aplicação com a Planta do Salão onde estão sinalizadas as empresas que estão presentes com as melhores condições para aquisições de imóveis e serviços.

Para os profissionais do sector destaque-se a primeira edição do SIL VILLAGE, um espaço reservado para troca de contactos, em ambiente informal, que funciona durante a hora de almoço e jantar para empresas parceiras, grupos imobiliários, banca, seguradoras, consultoras e organizadores de eventos.

Ao longo dos vários dias é possível assistir a diversas conferências entre as quais "Os maiores desafios para os Investidores Internacionais", no dia 10, "Brexit: que impacto no Turismo Residencial?", e ‘Imobiliário no Feminino’, ambas a realizar no dia 11.

Destaque ainda para a cidade convidada, as Caldas da Rainha, que traz ao SIL, os projetos e os programas que estão em desenvolvimento no município, nomeadamente na reabilitação urbana. Fernando Ferreira, presidente da Câmara das Caldas da Rainha, revela que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver estratégias no sentido de potenciar o seu Património Histórico, criando medidas de incentivo à reabilitação dos imóveis concelhios, agregando ao seu desenvolvimento projectos públicos de regeneração urbana.

Em paralelo com o SIL, irá decorrer como habitualmente no Pavilhão 1, o Living & Design by Intercasa, com mais de 20 propostas de arquitetos e designers no Espaço Ambientes e Tendências.