Avila Spaces arrecada prémio de melhor espaço de coworking

O centro de negócios Avila Spaces acaba de receber, pelo segundo ano consecutivo, o prémio com mais prestígio, a nível mundial, do sector do coworking: o Coworker Members’ Choice Award, galardão que também conquistou em 2018.

Todos os anos, o site Coworker.com coloca a votação os melhores espaços de trabalho partilhados em várias cidades mundiais e, em Lisboa, o Avila Spaces foi eleito o melhor em 2019.

Para Carlos Gonçalves, diretor-geral deste espaço de cowork localizado no centro de Lisboa, este é o melhor reconhecimento do trabalho diário feito ao longo do último ano, pelos clientes do Avila Spaces: "Depois de termos ganho o prémio de melhor coworking de Lisboa em 2018 tivemos de elevar o nível dos nossos serviços e fazer tudo para que os nossos clientes se sentissem ainda melhor em nossa casa. Este segundo prémio é uma prova de que os nossos utilizadores reconhecem as inovações que estamos a fazer no nosso espaço, para que tenham o melhor ambiente e ferramentas possíveis para crescer a nível pessoal e profissional".

Recentemente, o Avila anunciou mais um serviço exclusivo para os membros do Business Lounge e do coworking: tornou-se o primeiro espaço de trabalho partilhado em Portugal a criar uma rede social privada, exclusiva para os seus utilizadores, onde todos têm um perfil e podem contactar, ou ser contactados, para potenciar o negócio das suas empresas, o Quiosque Digital.

"Temos tido uma preocupação cada vez maior pelo bem estar dos profissionais. As boas práticas apontam para a coabitação de vários modelos: open-space, salas fechadas, phone-booths e áreas de lazer para pequenas pausas durante o trabalho", especifica ainda o responsável.

Os Coworker Members’ Choice Awards são os únicos prémios do mundo que são atribuídos com base nas críticas e opiniões de clientes de coworking. Este site tem mais de cem mil utilizadores inscritos e uma base de dados com espaços de trabalho partilhados em mais de 164 países.