Políticos ignoram "gravíssima falta de casas para os cidadãos"

As eleições legislativas têm lugar já no próximo dia 6 de outubro, e entre os temas abordados durante a campanha eleitoral tem faltado o debate sobre um dos problemas que mais tem preocupado a população portuguesa: a habitação, acusa Luís Lima, que lidera a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).

“Em campanha eleitoral os partidos deveriam estar a debater os temas centrais da vida dos portugueses, como é a gravíssima falta de casas para os cidadãos. É inacreditável que um problema como a ausência de habitação para os jovens e famílias de classe média e média baixa tenha sido abordado com ligeireza, e se tenha dado muito mais importância a outros assuntos que, sendo relevantes, não terão decerto a importância que é garantir o direito à habitação”, critica Luís Lima, Presidente da APEMIP, em comunicado divulgado esta manhã.

O responsável diz que esperou quase até ao fim da campanha para se pronunciar sobre este assunto, "pois não queria acreditar que o tema que julgava que pudesse ser um dos assuntos centrais desta campanha, estivesse a ser completamente descurado".

Luís Lima sublinha que "não houve um debate sério sobre esta questão, e o que se falou, foi muito superficial, sobretudo se considerarmos que estamos verdadeiramente entalados numa dificuldade que atravessa não só o mercado de compra e venda, como o mercado de arrendamento”.

O representante das imobiliárias alertou ainda para os problemas que a falta de casas está a causar junto de estudantes, e professores que não conseguem encontrar casa junto dos locais onde foram colocados. “Há estudantes das regiões autónomas colocados em universidades no continente impossibilitados de estudar por não terem condições para pagar quartos a 500 €, há professores que não conseguem arrendar casa nos locais onde foram colocados por não haver oferta à medida das suas possibilidades, e os problemas vão continuar a surgir. Não será este um problema que merece a atenção dos partidos? Eu sei que sou suspeito para falar deste tema, e assumo um interesse corporativo, mas não é um interesse que deva ser só meu. Se o imobiliário cair, cai em cima de todos nós, e as consequências serão piores do que se imagina. Não esqueçamos a representatividade que este sector tem no panorama económico nacional” acautela o Presidente da APEMIP.

O representante associativo alerta que as soluções têm que passar pela construção de ativos dirigidos para a classe média e para os jovens, e que o Estado, quer por via do poder local, quer por via do Governo, tem um importante papel a desempenhar. “Desde 2017 que alerto para a necessidade de introduzir ativos no mercado. Diziam que havia casas vazias suficientes, mas que adianta haver casas se estas não estão no mercado ou se não estão ao alcance das possibilidades e necessidades das pessoas? Já se assumiu que há um problema, e a solução passa por unir esforços. O mercado sozinho não resolverá o problema, mas está disponível para encontrar soluções em parceria com o sector público” rematou ainda o responsável.