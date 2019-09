"Já angariei, promovi e vendi uma casa – tudo no mesmo dia"

É consultora imobiliária há pouco mais de três anos, mas já fatura acima dos 100 mil euros anuais. O segredo de Rita Garcia, 34 anos, uma das profissionais da Remax Siimgroup, assenta na boa gestão que faz das redes sociais.

O que a distingue dos outros consultores?

Em 2016, entrei para o Siimgroup e percebi logo que, quer na Remax quer no setor em geral, não havia grande aposta nas redes sociais, na criação de blogues, e essa foi logo a minha primeira ideia. Em 2017, lancei o meu blogue blogunlock.pt. Já tinha página no Facebook. Senti a necessidade de criar uma marca e comecei a fazer posts diários. Quero chegar às pessoas que têm mais ou menos a minha idade, que estão a ter filhos, a comprar casas maiores, e os pais delas estão a sair das suas casas grandes para outras mais pequenas porque já não têm os filhos a morar lá... Já tive clientes que me contactaram porque os filhos me seguiam no Instagram. Tenho um prédio no Chiado para vender que me chegou desta forma.

E assim tem batido alguns recordes dentro do grupo…

Faturei cerca de 120 mil euros em cada um dos dois anos de trabalho, 2017 e 2018. Já recebi duas vezes o Clube 100%, prémio atribuído pela rede a partir dos €100 mil de faturação em cada ano. Resultados que atribuo à minha estratégia de comunicação…

Que tipo de informação dá?

No imobiliário há imensos conteúdos técnicos que as pessoas não sabem e que pesquisam na internet. Por exemplo: o que são mais-valias, o teor dos CPCV, que cuidados a ter quando se compra e vende uma casa, que documentos são necessários… Dou essas informações no meu blogue e tenho vários especialistas convidados, desde advogados, arquitetos, até a alguém que fala da certificação energética... Faço vídeos sempre que angario um imóvel, aposto no Instagram e criei um canal no YouTube que me permite também promover a casa. Comecei a arranjar outros canais para não depender tanto do Facebook. Portanto, a minha estratégia foi-se adequando às várias redes.

Qual foi o pico de visualizações que já teve até hoje?

Não sei dizer quantas pageviews tive de um determinado imóvel, mas posso dizer que já me aconteceu angariar a casa, promovê-la, ir fazer a visita e vendê-la, tudo no mesmo dia através da rede social. E, no espaço de dois anos, consegui mais de 10 mil seguidores no Instagram.

Diria que a maior parte dos imóveis é vendida porque usa as redes sociais?

Sim, sem dúvida. Uso as redes todas integradas, ou seja, há sempre um vídeo no YouTube, comunico no WhatsApp para listas de escritórios, de clientes e de colegas, mando newsletters para colegas e clientes, ponho publicidade patrocinada no Facebook, no Instagram, no LinkedIn… Ou seja, a casa é vista por muita gente… Comunico num dia e sei que dentro de três, no máximo, haverá visitas, é matemático!

O segredo do seu sucesso é…

Comunicar, comunicar, comunicar, e eu sou um bocadinho exaustiva… Mas atenção... Ter conteúdos todos os dias é muito duro, não é para toda a gente. Requer muita disciplina e trabalho.

