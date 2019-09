Com vista para o Parque da Cidade

Park Avenue é uma das avenidas mais famosas do afamado bairro novaiorquino de Manhattan e foi também inspiração para o novo projeto do arquiteto José Carlos Cruz - autor de edifícios emblemáticos como a sede da EDP, no Porto - a construir junto ao Parque da Cidade, no Porto.

Promovido pela ODD – Real Estate Development Lda, empresa associada ao Grupo ACA, o empreendimento é composto por 24 apartamentos, com tipologias entre o T1 e T4+1 e graças à sua localização, quer aliar a tecnologia avançada da domótica com a envolvente verde do pulmão da Invicta.

O Park Avenue começará a ser edificado no último trimestre de 2019 e deverá estar concluído no final de 2021. Comercializado pela Predibisa, os preços variam entre os 260 mil euros e os 2,5 milhões de euros.

