Luxo em Marvila frente ao rio

A Quintela e Penalva – Real Estate, consultora imobiliária 100% portuguesa, acaba de iniciar a comercialização do Prata Riverside Village -, uma nova vila urbana que se destaca pela sua arquitetura contemporânea e localização na frente ribeirinha do Tejo. Trata-se da segunda fase de comercialização do empreendimento, depois de a primeira ter já esgotado.

Localizado em Marvila, antigo bairro industrial que recentemente transformou-se num dos locais mais trendy da capital, este empreendimento foi desenhado por Renzo Piano, arquiteto vencedor de um Prémio Pritzker.

Com tipologias do T0 a T4, o empreendimento foi estruturado como uma espécie de vila urbana, desenvolvido a partir de uma praça central, constituída por diversas lojas, serviços e equipamentos de lazer.