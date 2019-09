Selina abre portas em Vila Nova de MIlfontes 

O grupo Selina acaba de inaugurar o Hotel Selina Milfontes. Localizado no centro da vila, a propriedade conta com um total de 60 camas e 21 quartos, entre dormitórios (de 4, 8 e 10 camas), quartos privados e suites com vista panorâmica sobre o Rio Mira.

O hotel abarca ainda várias outras áreas comuns entre as quais um restaurante, jacuzzi na zona exterior, espaço de cowork e uma sala de reuniões, cobertura panorâmica onde se realizam as aulas de yoga e tai chi, sala de cinema com capacidade para 25 pessoas, cozinha comunitária e biblioteca com espaço lounge.

A inauguração surge um mês após uma outra abertura desta vez na Ericeira. O Hotel Selina Ericeira tem um total de 58 camas entre dormitórios (com 4, 6, 10 e 20 camas), quartos de família e quartos privados duplos.

O investimento global da Selina em Portugal, grupo com capital israelita, soma até à data 75 milhões de euros. O objetivo do grupo é atingir os 250 milhões de euros até 2020. Nos próximos quatro anos, Selina planeia abrir mais de 20 hotéis em Portugal com cerca de 7500 camas.

“É com grande satisfação que prosseguimos a nossa rápida expansão em Portugal com a abertura do Selina Milfontes. A propriedade é uma homenagem à herança piscatória desta vila da costa alentejana, visível através dos pormenores de decoração e do grande mural na entrada que remete para as raízes de Milfontes, muito ligadas ao rio e mar. O Selina Milfontes pretende ser um local para desfrutar a vida de uma forma simples, um local onde se sente os ares calmos e tranquilos do Alentejo”, salientou Rafael Museri, CEO do Selina.

Fundada em 2015, a marca Selina opera atualmente em mais de 40 cidades em 13 países da América Central e do Sul (Panamá, Costa Rica, México, Colômbia, Equador, Guatemala, Nicarágua e Peru) e da Europa (Portugal). Com expansão em curso nos Estados Unidos e Europa, Selina planeia entrar numa série de grandes cidades dos EUA, Polónia, Grécia, Israel, Alemanha, Espanha.