Atividade imobiliária regista a maior queda na criação de novas empresas

Até 31 de agosto deste ano foram criadas em Portugal quase 34 mil novas empresas (33 968 mais especificamente), um acréscimo de 9,8% (mais 3348) que o período homólogo de 2018, segundo os dados apurados no Barómetro Informa D&B (Dun&Bradstreet).

Uma das principais novidades do barómetro recai no sector das Atividades imobiliárias, "que protagonizou uma grande vaga de empreendedorismo nos anos mais recentes", como lembra a consultora, mas que registou neste período "a maior queda em novas empresas face ao período homólogo, com menos 179 empresas criadas em 2019 (descida de 5,7%) e com o distrito de Lisboa a contribuir na totalidade para esta queda".

Em contrapartida, os setores da Construção e dos Transportes são os principais responsáveis pelo crescimento da constituição de novas empresas até 31 de agosto de 2019, representando quase 80% desse crescimento.

Na Construção nasceram 3 808 empresas (+29,7%), um crescimento transversal a todos os subsetores e distritos, ainda que com algum protagonismo de Porto, Lisboa e Setúbal.

Todos os distritos ganham novas empresas face a 2018 ao nível dos vários sectores mas Setúbal, Braga, Aveiro e Faro confirmam grande dinamismo empreendedor. No seu conjunto, estes quatro distritos viram nascer este ano 8 637 novas empresas, o que representa um terço do total do crescimento, retirando algum protagonismo aos distritos de Lisboa e Porto, que, no entanto, mantêm a liderança em número de novas empresas.