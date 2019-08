Contagem decrescente para a maior feira imobiliária do país

Falta mais de um mês para a realização do SIL - Salão Imobiliário de Portugal mas as principais empresas de mediação imobiliária já garantiram a sua presença naquele que é o maior certame do país neste sector.

Entre os dias 10 e 13 de outubro, na Feira Internacional de Lisboa – FIL, no Parque das Nações, são assim esperadas mais de 380 empresas distribuídas por mais de 20 mil metros quadrados.

Sandra Bértolo Fragoso, Gestora do SIL, revela que este é um dos segmentos mais consolidado do sector. “A presença de empresas de mediação imobiliária tem sido sempre fiel e constante, sendo o SIL o ponto alto para o encontro de todas as mediadoras e agentes do mercado imobiliário e queremos que continuem em força no SIL”, referiu a responsável, lembrando que entre apartamentos, moradias, quintas, vilas, terrenos e lojas, novos e usados, são centenas de ofertas que resultam em negócio.

Entre as empresas já confirmadas contam-se, entre outras, a Re/MAX Portugal, Century 21, Era Portugal, Mais Consultores, Sotheby´s, Castelhana, Garvetur, Exclusive Lisbon, Hall, Habita, Engel &Volkers, IAD Portugal, Comprar Casa, Keller Williams, Carpe Domus, etc.

