Renovação de sete milhões para Cascade Resort

O ‘novo’ Cascade Wellness Resort foi oficialmente inaugurado na quarta-feira após dois anos de uma profunda intervenção que incluiu a ampliação e renovação da sua oferta ao nível das infraestruturas e serviços. O investimento nesta renovação ascendeu aos 7 milhões de euros.

Localizado no topo da falésia da Ponta da Piedade, em Lagos, e a uma curta distância da praia D. Ana (distinguida pela Condé Nast Traveller como uma das 50 melhores praias do mundo), o resort de 5 estrelas abrange um hotel com 108 quartos e suites, 58 apartamentos, SPA, três restaurantes, três piscinas (sendo uma delas de areia), salas de reuniões com capacidade para 500 pessoas, campos de ténis e dois campos de futebol com as medidas oficiais exigidas pela FIFA, entre outras valências.

A decoração foi buscar inspiração nas expedições dos navegadores portugueses e cada uma das cinco alas do hotel transporta os hóspedes para ambientes da Europa, África, Ásia e América do Sul – e a nova ala Portugal, que ficou agora terminada nesta intervenção.