Aldeia de luxo na Comporta começa a tomar forma

O projeto Muda Reserve, na Comporta, que representa um investimento de 200 milhões de Euros da Vanguard Properties do milionário francês Claude Berda, arrancou esta semana para comercialização.

O projeto abrange 42 quintas, com áreas que variam entre os 4 e os 7 hectares e permitem a construção de habitações com uma área de até 500 m2, podendo o restante terreno ser utilizado para exploração agrícola ou outras atividades.

Com uma área total de 350 hectares, o Muda pretende recriar ainda o conceito de uma aldeia composta por casas, villas e quintas com jardins, hortas e pomares.

As Casas da Aldeia são um conjunto de cerca de 50 unidades geminadas, com tipologias que variam entre T0 e T3 e áreas entre 60 e 200 m2, que incluem jardim privado e piscina. Já as villas da Aldeia, são um conjunto de cerca de 150 lotes com áreas entre 670 e 2300 m2, com tipologias T3 a T6, As casas e as villas ainda não estão a ser comercializadas.

A aldeia vai ter vários equipamentos de apoio, como campos desportivos, piscina, zona comercial (café, restaurante, supermercado, etc.), parque infantil, capela, entre outros.