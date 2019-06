Mais de 200 novas casas por mês para o mercado residencial do Porto

Nos últimos dois anos (2017 e 2018), o Porto registou a entrada de 5.666 fogos em processo de licenciamento, um volume que se distribui por 830 projetos residenciais. Ou seja, uma média de 236 novas casas a entrarem no mercado residencial todos os meses, consolidando a posição do Porto como o segundo concelho com o maior pipeline residencial do país. Lisboa lidera com uma carteira de 7.517 unidades num total de 876 projetos, nesse período de dois anos.

Os dados são da Confidencial Imobiliário no âmbito da base de dados Pipeline Imobiliário. Este sistema estatístico tem por base os pré-certificados energéticos emitidos pela ADENE. Os pré-certificados são emitidos na fase de projeto, devendo obrigatoriamente integrar os processos de licenciamento municipal de obras (com exceção de reabilitações de menor profundidade ou de obras em edifícios classificados). Esta fonte cobre, portanto, a totalidade do universo de novas obras em lançamento de promoção nova e reabilitação.



Reabilitação continua em alta



A reabilitação é o tipo de obra predominante na habitação em pipeline no Porto, concentrando dois terços dos projetos contabilizados nestes dois anos (66%, ou seja, 550 projetos) e cerca de metade dos fogos (51%, ou seja, 2887 unidades). A construção nova gera, assim, 2.779 fogos distribuídos por 280 projetos.



Em termos de tipologias, são os fogos de pequena dimensão (T0 e T1) que predominam no pipeline em desenvolvimento no concelho, concentrando 62% das unidades nos últimos dois anos, o que não é alheio ao facto de quase metade (42%) de toda a carteira do concelho nesse período se concentrar na zona da Baixa e Centro Histórico.



“Este é o eixo de maior pendor turístico e onde o investimento residencial tem tendido para as tipologias que dão uma resposta mais eficaz à utilização de curta-duração, ou seja, as de menor dimensão. Aqui, os T0 e T1 são três quartos de todos os fogos que entraram em processo de licenciamento nos últimos dois”, explica Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário.



Na segmentação geográfica deste pipeline, no acumulado de dois anos, o Centro Histórico manteve-se como o claro destino de investimento em habitação no Porto (42% dos fogos contabilizados), seguido por Paranhos, Bonfim e Marginal, com quotas de 10% a 14%; e Ramalde, Foz e Campanhã com quotas de 5% a 7% nos fogos em desenvolvimento.

