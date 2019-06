Mercado de escritórios em Lisboa a recuperar

Novos escritórios a surgir na cidade justificam a duplicação da área arrendada no mês de maio provando que a procura mantém-se em alta, principalmente por parte das multinacionais, faltam é novos espaços

E ao quinto mês, o mercado de escritórios em Lisboa 'ressuscitou'. Contas feitas pelos especialistas do sector mostram que em maio o arrendamento de escritórios duplicou face ao período homólogo "reanimando assim as perspetivas de colocação de escritórios em Lisboa", sublinha a consultora Savills, em comunicado divulgado hoje.

Ao todo foram colocados 17.866 m2 com especial destaque para as zonas 3 (Emergente - eixo do Campo Grande à 2.ª Circular, zona de Benfica, Praça de Espanha e Sete Rios) e 5 (Parque das Nações) que representaram 60% do total de área colocada. Já a zona 6 (Corredor Oeste - Eixo A5 até Porto Salvo e Alfragide) continuou a manter o comportamento positivo sendo sua característica desde o ano 2018, contabilizou a Savills.

A consultora JLL lembra também que o primeiro quadrimestre do ano tinha fechado com uma área de arrendamento acumulada cerca de 14% abaixo de igual período de 2018 (52.666 m2), pelo que a absorção atingida em maio mostra que "o mercado de escritórios de Lisboa recuperou de forma expressiva", subinha-se no Office Flashpoint da JLL.

Fazendo contas ao acumulado dos primeiros cinco meses do ano - 70.532 m2 - regista-se até um pequeno ganho em termos homólogos (+1%).

"Após um início de ano lento, chegamos em maio a níveis de 2018, o que se deve ao surgimento de novos espaços de escritórios no mercado, especialmente resultado de renovação e reconversão de edifícios, sublinhou Mariana Rosa, Diretora do departamento de Escritórios da JLL, lembrando que "o abrandamento do mercado sentido até abril não se deve à falta de procura, que continua bastante ativa, especialmente por áreas de grande dimensão pelo que é expectável que a atividade consiga pelo menos manter-se nivelada com o ano passado, à medida que o pipeline previsto para o ano vá ficando disponível”.

Também Rodrigo Canas, Diretor associado da Savills Portugal sublinha a atratividade do mercado. “Com quatro colocações acima dos 2.000 m2, o mês de maio veio provar que o mercado de escritórios de Lisboa continua a ser atrativo para as mais diversas multinacionais, em particular para as empresas não financeiras e para as TMT’s & Utilities (tecnologias de informação), apesar da falta de oferta de grandes áreas disponíveis para ocupação imediata”.