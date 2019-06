Adeus Dolce Vita Tejo, olá UBBO

O centro comercial quer afirmar-se como shopping resort, o único do país, criando mais áreas de diversão que prolonguem a permanência dos clientes no espaço

O processo não é recente mas só agora se tornou oficial: o Dolce Vita Tejo está desde 2015 a preparar-se para se transformar num 'shopping resort', o primeiro de Portugal e esta semana lança publicamente o conceito deixando cair o nome pelo qual foi batizado (quando abriu portas em 2009) para se tornar no UBBO.

"O UBBO nasceu da remodelação total e da alteração profunda do conceito e valores do Centro Comercial Dolce Vita Tejo. É uma marca que tem na sua génese uma mensagem muito direta nesta nova realidade: Unidos pela Diversão", explica a empresa em comunicado. "Os antigos fenícios chamavam a Lisboa “Allis Ubbo” que significava “porto seguro” ou “porto encantador”. O porto foi o local de nascimento da cidade sendo palco de animação e atividades. Uma palavra com fonética simples e fácil", detalha-se ainda.

A Praça Central, o ex-libris do centro e âncora do conceito de shopping resort com os seus 7.000 m2 de área coberta, já se encontra em obras, acabando por ser a zona de maior intervenção. Um novo recinto urbano denominado "The Hood" vai ser o resultado destas transformações, com implementação de novos parques infantis de acesso livre, novas áreas de descanso, terraços e cafés, bem como uma plataforma ao vivo para artistas emergentes, de várias áreas. O espaço irá ainda ter um parque aquático, minigolfe e paredes de escalada. Possui ainda um dos maiores ecrãs LED permanentes da Europa com 130m2.

Diz a empresa em comunicado, que esta área será facilmente ajustada para receber todo o tipo de eventos e atividades complementares. Experiências que já arrancaram em épocas específicas como é o caso de da pista de gelo no Natal, serão para repetir com mais frequência a partir de agora.

O conceito foi buscar inspiração ao Intu Puerto Venecia (em Saragoça), também da Eurofunds, galardoado em 2013 com o prémio MAPIC para o melhor centro comercial e de lazer do mundo. O Intu Puerto Venecia é hoje um dos maiores destinos de compras da Europa.

Recorde-se que o Dolce Vita Tejo foi contruído pela Chamartín Imobiliária que o vendeu em 2015 à Eurofund Investments e ao fundo americano Baupost, um conhecedor do mercado português (chegou a deter 2,15% do antigo BES, participação que vendeu pouco antes do colapso da instituição).

Adquirido nessa altura por €170 milhões, seria vendido três anos depois, no ano passado à francesa AXA Investment Managers por 230 milhões de euros.

Considerado um dos maiores centros comerciais da Península Ibérica, o agora UBBO soma 104 mil m2 de área bruta locável distribuídos por cerca de 300 lojas, mais de 30 restaurantes e 9000 lugares de estacionamento, entre outras valências como a Kidzania e a Lego® Fan Factory, espaços direcionados para os mais pequenos.